23 de Mayo de 2018 08:39

Preso durante 10 años por una confusión

Un hombre permaneció en prisión durante 10 años por un homicidio que no cometió. No contaba con cédula de identidad y cuando se le expidió una se comprobó que sus huellas no coincidían con las del verdadero culpable y que estuvo preso por homonimia.