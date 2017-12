El administrador diocesano de Villarrica, Waldemar Sánchez lamentó que el país viva "una especie de dictadura, por que se violan las leyes y se pisotea la Constitución". Estas declaraciones las hizo al término del quinto día del novenario en Caacupé.

ETIQUETAS

El padre Waldemar Sánchez, administrador de la Diócesis de Villarrica, dijo que duele que en el país se viva "una especie de dictadura y que la gobernación de Guairá fue una prueba de como se violentaron todas la leyes para generar una crisis política judicial en la gestión de Rodolfo Friedmann".

Dijo además que también se intentó instalar una dictadura en el Congreso Nacional en donde se quiso forzar la figura de la reelección pisoteando la Constitución Nacional. "Pero afortunadamente la ciudadanía reaccionó y se pudo frenar el atropello", dijo el sacerdote.

Agregó que es difícil un cambio en el país porque aún hay gente que vende su voto y los políticos corruptos se aprovechan de la falta de consciencia cívica.

"Las personas viven en la miseria. No tienen qué comer, no acceden a un trabajo digno y entonces venden sus votos. Tenemos que alentar a los ciudadanos y a nuestras autoridades a buscar una solución. Duele que por la falta de formación cívica vendan sus votos y si seguimos así no se avizoran cambios en el país", dijo el sacerdote tras culminar la misa en Caacupé.