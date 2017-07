Productores de Ñeembucú exigen respuestas

Pequeños productores de Ñeembucú, afectados por la inundación y ahora por las heladas, denuncian que el Gobierno se desentiende totalmente de ellos. Piden quitas de intereses a sus deudas y prórrogas en cuanto a los pagos.

Al repecto, Nery Quintana, del citado departamento, dijo a ABC Cardinal que en estos momentos la situación está muy complicada a raíz de que las heladas, que han matado totalmente los cultivos de lechuga y otras verduras. “Además, la inundación ha afectado nuestra venta de terneros, ya sea por la muerte de los animales como por las malas ventas”, se lamentó.

Dijo que no existe un plan oficial que ayude a los pequeños productores a recuperarse. Aseveró que el MAG no ha organizado “absolutamente nada”. “Nosotros hemos presentado una nota solicitando la quita de los intereses de nuestros préstamos y la prórroga de los pagos al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, pero hasta ahora no nos han dado una respuesta”, expresó.

Afirmó que eso ha obligado a la gente a extremar recursos para pagar sus deudas, recurriendo a financieras, que normalmente cobran intereses mucho más elevados. “Cada año el Departamento de Ñeembucú venía saliendo como el mejor pagador, pero este año no nos han considerado por lo menos eso”, dijo.

Adhesión

Quintana comentó igualmente que están escuchando por la radio que el Gobierno no va a dar la condonación, pero que la quita de intereses sí se podría hacer, y es lo que ellos están solicitando. “Pero, si nosotros no tenemos respuestas del Gobierno, vamos a tener que ir a Asunción a adherirnos a los manifestantes, lo cual va a ser perjudicial para nosotros y para la gente que trabaja en Asunción”, subrayó.