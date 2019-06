Propósito de enmienda

“Si hoy me preguntaras si fue un error (buscar la enmienda constitucional para la reelección), sí, lo fue, porque creó un clima innecesario”, le respondió el expresidente Horacio Cartes al Financial Times, que publicó un reporte especial sobre Paraguay.

El prestigioso periódico británico Financial Times dedicó varias páginas de su edición impresa de hoy a nuestro país. Se trata de un reporte especial titulado “Invertir en Paraguay”, que incluye más de una decena de artículos.

La nota titulada “Horacio Cartes, con la mira puesta en que emerja el potencial de negocios del Paraguay”, firmada por el periodista Michael Stott, incluye una entrevista al ex presidente colorado (2013-2018). En ella se abordaron asuntos económicos y políticos. El subtítulo es: “El polémico magnate del cigarrillo y expresidente aún ejerce influencia”.

“Su momento político más complicado ocurrió cuando propuso cambiar la Constitución Nacional para que le permitiera ser reelegido. “Esto en un país con recuerdos frescos de una dictadura. A ese pedido le siguieron protestas públicas. Los manifestantes se la tomaron con el Congreso, al cual prendieron fuego. Cartes retiró la propuesta”, escribe el periódico. Lo que no se menciona es el asesinato esa misma noche de Rodrigo Quintana, dentro de la sede del Partido Liberal.

“Cuando se le pregunta acerca de si se postularía para otro periodo presidencial, Cartes enfatiza que ha 'completado un ciclo' político, pero él conserva su influencia y ambición. 'Aunque la fuerza política de Cartes parece haber disminuido, su poder económico y su empuje gravitacional dentro y fuera del Partido Colorado (actualmente en el poder) hace de él una figura extremadamente importante para lo que resta de este periodo presidencial y el próximo', dice el historiador y político liberal Eduardo Nakayama”, escribe Stott.

El artículo presenta a Cartes como un potentado líder de negocios, con 23 empresas que abarcan diversas áreas: ganadería, bienes raíces, tabaco, medios de comunicación, bancos, hoteles, aviación y bienes de consumo. Relata sus orígenes en una familia de empresarios, la creación del actual banco Basa y su rol como empresario del Club Libertad.

Narra su gran admiración por Israel y cuenta que en su escritorio tiene una bandera de ese país, que iguala en tamaño a la tricolor ubicada a su lado, y su cercanía al primer ministro Benjamin Netanyahu.

No omite mencionar el artículo los siete meses que pasó Cartes en la cárcel, bajo cargos de evasión de divisas, aunque sí dice que los cargos fueron luego descartados.

La cuestión del contrabando

También cita que una de sus “vacas lecheras”, la fábrica de cigarrillos Tabacalera del Este, ha llamado la atención. “Insinuando que se dedica al contrabando, sus competidores dicen que vende volúmenes de cigarrillos más grandes de lo que los paraguayos pueden fumar. El sitio web del Grupo Cartes no da cifras y Cartes dice que él no conoce con precisión los resultados de su empresa, dado que ya no está activamente involucrado en su manejo. Pero no ve nada malo en tomar ventaja de los bajos impuestos que se cobran en Paraguay para vender cigarrillos en grandes cantidades a gente que los exporta a otros países con impuestos más elevados”, dice el FT.

“'Creo que hay un problema de conceptos aquí', argumenta Cartes. 'Contrabando para mi es cuando algo entra (a un país) sin pagar impuestos... Pero si vos tenés un producto a un precio atractivo y venís y lo comprás, entonces no es contrabando'. Tabacalera del Este, dice, es uno de los principales aportantes del fisco”, se publica también en la nota.

Asimismo, menciona la publicación que agencias de seguridad norteamericanas se han fijado en los negocios de Cartes. Y cita la investigación lanzada en el año 2009, bautizada “Corazón de piedra”, enfocada en la interrupción y el desmantelamiento de un importante tráfico de drogas y lavado de dinero que opera en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil.

"Muy en contra" de las drogas

El Financial Times le preguntó sobre las drogas a Cartes. “No, no, no”, responde sobre los rumores de su involucramiento en el tráfico de drogas. “Ni consumo, ni uso ni nada. Estoy muy en contra (de las drogas)”, fue la respuesta.