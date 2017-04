Prosegur expresa preocupación por el crimen organizado

Prosegur emitió hoy un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del agente policial en el atraco a su sede y expresa su preocupación por la “organización, capacidad y material bélico empleado por el crimen organizado”.

En su comunicado la empresa no hace mención alguna al monto robado en el violento atraco a su bóveda. Hasta el momento ninguna fuente ha podido confirmar el monto sustraído, aunque las versiones señalan que en su interior guardaban unos US$ 40 millones. Pero no todo el dinero fue sustraído, ya que se confirmó en horas de la tarde que los delincuentes decidieron llevarse dólares y reales y dejar los guaraníes.

El pronunciamiento relata que “en la madrugada del domingo al lunes ha tenido lugar el asalto a la base logística de Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay. Inmediatamente después de tener conocimiento del hecho, la compañía ha puesto en marcha sus Protocolos de Actuación y ha informado a las autoridades competentes. Prosegur quiere, en primer lugar, expresar su más profundo pesar por el fallecimiento de un agente de policía y da su más sincero pésame a su familia".

Más adelante señala: “La compañía también quiere reconocer la labor de las autoridades policiales que acudieron de inmediato a prestar servicio en la base de Ciudad del Este y muestra su preocupación por la organización, capacidad y material bélico empleado por el crimen organizado en esta acción".

En este momento, aseguran, la compañía no puede aportar más información sobre lo ocurrido puesto que el suceso se encuentra bajo investigación policial. Afirman también que han activado sus protocolos internos de actuación y pondrán toda la información recabada al servicio de las autoridades policiales y judiciales. "Prosegur cumple con rigor los estrictos controles que se aplican a la gestión de efectivo y custodia de valores en bases de logística con los máximos estándares de seguridad", concluyen.