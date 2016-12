Puestos más ofertados en 2016

De acuerdo con la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, este año hubo tres grandes áreas en las que hubo mayor demanda de contratación de personal. Además, destacan problemas encontrados a la hora de seleccionar personal.

ETIQUETAS

Tres grandes áreas, una novedad

Mirian Ginzo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, explicó que el área de las ventas, el área industrial y el de la construcción fueron los que más movimiento registraron en cuanto a demanda de contratación de personal. El área de las ventas tuvo predominio y cada vez más requieren técnicos de diversas áreas con enfoque a la venta, como por ejemplo ingenieros civiles con especialización en ventas.

“El cambio más fuerte es la orientación hacia la venta, todos tenemos que tener un ojo en la venta, porque si nuestro producto o servicio no se vende, todos estamos mal, independiente de en qué puesto estés trabajando, tenemos que cuidar la venta de nuestro producto o servicio, todos tenemos que ser de alguna manera embajadores de la venta”, dijo en entrevista para ABC Televisión.

También hubo mucho avance en el área de desarrollo organizacional, donde requirieron mucho personal como reclutadores, seleccionadores y responsables de gestión humana. Un área que también llamó la atención de Ginzo pero porque hubo menor demanda fue el de la docencia, lo que ella cree que se debe a la gran oferta de personal que hay en ese sector.

Lo que falta

Entre los problemas que se pueden encontrar a la hora de encontrar al personal requerido por las empresas es que, primero, siguen faltando muchos ingenieros y de todas las áreas, aunque muy especialmente en el sector de la construcción.

Segundo y es el problema más grave que encontraron este año, es el bajo nivel de formación de los jóvenes. A modo de ejemplo, mencionó que entre las industrias, el de la maquila es el que demandó mucha mano de obra y si bien estas empresas ofrecen formación propia a los empleados, cuando se trata de procesos de calidad o de manejo de máquinas de última generación, hay problemas, aseguró Ginzo.

“Por ejemplo, los operarios. Son todos jóvenes, todos chicos de entre 18 hasta 23 años, en su gran mayoría migrantes del campo, en su gran mayoría que no terminaron la secundaria. Lo que más se puede pedir es haber terminado el noveno grado. Son niveles bajo de calificación”, afirmó.

Sobre ese problema destacó la gran necesidad del enrolamiento del gobierno, las empresas y las organizaciones o asociaciones de ofrecer las oportunidades de formación necesarias para que estos jóvenes en edad de trabajar, que según dijo es una masa enorme, pueda acceder al primer empleo y a partir de allí seguir un desarrollo personal y profesional digno.

“Es un tema complejo, complicado, cada año egresan miles de chicos de la educación media e ingresan al mercado laboral. Ese chico que egresa debe trabajar, necesita trabajar, hay chicos que trabajan para pagarse los estudios. Nosotros como asociación, como empresas necesitamos formar a este chico con competencias que permitan su ingreso al mundo laboral (...) necesitamos hacer mucho fuerza como país, como organizaciones, como asociaciones como la nuestra por favorecer el primer empleo porque sino, tenemos una masa muy grande de potenciales trabajadores jóvenes sin trabajo y eso acarrea una serie de problemas. Un chico que no puede trabajar es un chico que no puede estudiar, porque en nuestro país primero sos un trabajador y después sos un estudiante universitario”, esbozó la especialista.

Lo tercero, no tan grave pero que debe ser atendido por las empresas, es la característica de no permanencia de los trabajadores jóvenes en los puestos laborales. “Ya no se fidelizan”, explicó Ginzo. En ese sentido dijo que muchas empresas que ofrecen planes de carrera están acotando los tiempos de crecimiento profesional dentro de la firma, porque los trabajadores jóvenes permanecen ahora uno o dos años y después se van no conciben planes de carrera a 20 años.

“Las empresas hacen un esfuerzo significativo hoy por retener la gente que vale, la gente que vale es la que más se cambia de trabajo (...) Porque cambiaron los tiempos, el trabajador joven no quiere esperar mucho tiempo el desarrollo, el plan de carrera dentro de la empresa, hay como mucha impaciencia”, indicó.