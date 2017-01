Anuncian desalojo en Palma

Empresarios agremiados se quejan del aumento de vendedores informales sobre la calle Palma de Asunción. En la Municipalidad aseguran que la mayoría paga cánones y que los informales serán notificados para desalojar.

María Asunción Pérez Ramírez, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción (Acecha), remitió unas fotografías en las que se observa la cantidad de vendedores que, considera, son informales sobre la calle Palma de Asunción, específicamente entre 14 de Mayo y 15 de Agosto. Criticó la inacción de la Municipalidad de Asunción ante una problemática que se viene arrastrando desde hace varios años y que, según dice, en los últimos tiempos ha ido incrementándose.

“Ademas de dar una pésima imagen al centro de Asunción, que ya parece un mercado, estos vendedores no pagan impuestos, a diferencia de los comercios, legalmente establecidos, que sí pagan numerosos y costosos impuestos”, aseguró.

En este punto, al conversar con José Sellanes, jefe del Departamento de Ventas en la Vía Pública de la Comuna capitalina, no concordó al decir que hay vendedores formales en el lugar que pagan patentes cada seis meses y cánones de forma diaria. Informó, además, que con base en una reunión llevada a cabo con dicha agremiación, hace unas semanas concluyeron un censo de vendedores en la zona comprendida entre la Plaza Uruguaya y la calle Colón. “Verificamos la gente con patente y pagaban canon por ocupación, y sobre eso haremos un trabajo de campo para sacar a la gente que está en forma irreglular y tienen productos de procedencia dudosa”, puntualizó en diálogo con ABC Color.

Explicó que con el censo se determina la cantidad de personas, quiénes pagan los impuestos y quiénes no, también los puestos informales; notificarles a los que no poseen documentos y tienen en venta productos prohibidos, como ser cedés, anteojos, etc.

Indicó que a los vendedores de productos como artesanía “se les invita a que formalicen, y aquellos que venden cedés, por ejemplo, se les notifica para que retiren sus puestos de la vía pública”.

Sellanes ejemplificó los casos al decir que si una persona tiene un puesto, no puede multiplicarlo; en otras palabras, la legislación establece que una sola persona no puede tener más de dos puestos en el lugar.