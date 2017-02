Raudales en Asunción: los puntos más críticos

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción recuerda a los automovilistas los puntos críticos a tener en cuenta durante jornadas lluviosas, ya que los fuertes raudales -además de “camuflar” los baches- son capaces de arrastrar los vehículos.

Los puntos de alerta señalados por la PMT se encuentran en “General Santos y San Antonio, Artigas y Perú, Artigas y Mburicaó en la zona del puente, Nuestra Señora del Carmen y Sargento Marecos, República Argentina y Caaguazú, Eusebio Ayala y Boggiani, Fernando de la Mora y De la Victoria, Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas; todos estos ya tuvieron intervención de la Dirección de Ingeniería y Tráfico, por lo que es mucho menos el raudal. Aun así, son puntos de atención permanente durante días de lluvia", indicó el inspector Manuel Gamarra de la Policía Municipal de Tránsito.

En estos puntos, la PMT dispuso la presencia en vigilancia de sus agentes para dar el primer auxilio a los automovilistas que puedan quedar varados. Esto consiste en auxiliarlos con grúas para retirar el vehículo a un lugar más elevado, donde pueda recibir asistencia mecánica. Indicó que la PMT está alerta para asistir a los automovilistas en la línea de Tigo *916 o a la línea baja de seis unidades de la PMT.

Los números habilitados para línea baja son: Unidad 1 (14 de Mayo y Playa): 021 493-390. Unidad 2 (Eusebio Ayala y General Santos): 021 225-906. Unidad 3 (Terminal de Ómnibus): 021 551-732, int. 125. Unidad 4 (Mcal López y Madame Lynch): 021 515-880. Unidad 5 (Cuartel Central- Campo Grande): 021 293-387. Unidad 10 (Defensores del Chaco y Fernando de la Mora: 021 511-200.

Igualmente, aconsejan no aventurarse en los raudales, ya que esto puede generar casos como el de un Toyota Allex color blanco que esta mañana quedó varado en un bache en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Estados Unidos. A consecuencia de los raudales, el conductor aparentemente no vio el pozo y cayó de lleno. Un peligro siempre latente igualmente constituyen las tapas de registro que suelen colapsar y dejar los huecos expuestos.

Los agentes instan además a respetar las normas de tránsito y no circular a alta velocidad, por las condiciones de pista mojada. “Con el agua hay que tener cuidado, la velocidad de tránsito, tener las luces prendidas, recordar que los frenos muchos no responden como deben por pista resbaladiza y todos estos detalles a tener en cuenta. Normalmente no conocemos nuestra calles con las lluvias, así a que a tener cuidado al circular”, recomendó.

En cuanto a otros percances, indicó que aún no cuentan con reportes de árboles caídos en la vía pública, pero sí "por corte de energía eléctrica en el corredor de Fernando de la Mora, por 5 minutos, pero luego se logró restablecer los equipos. Zona céntrica por la placa de Montevideo e Ygatimí, pero ya están trabajando en reponer la placa", comentó.