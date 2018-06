“Que se pelee él solo”

Así respondió Mario Abdo Benítez a los dichos de Horacio Cartes, quien esta tarde dijo que “ni dos ni tres personas pueden anteponer al partido colorado”, en referencia a los Colorado Añetete, que no lo respaldan con sus votos para que pueda jurar.

“Que se pelee solo, en mí no va a encontrar un adversario”, respondió este viernes Mario Abdo Benítez, luego de que el presidente Horacio Cartes, durante un discurso que brindó en el cumpleaños de mJavier Zacarías Irún, haya disparado unos cuantos dardos hacia su persona y su movimiento, diciendo entre otras cosas que “hoy vale la opinión de dos o tres personas por sobre el voto popular”.

Calmo y cauteloso, Marito se limitó a decir que no quería hablar porque no había escuchado en forma oficial los dichos de Cartes, pero en todo caso, enfatizó que “esquiva el golpe”.

“Ya no estoy para pelearme con nadie, ya me peleé lo que me tenía que pelear. Ahora voy a correr del ring, dejar que pase”, aseguró el mandatario electo.

En cuanto a la supuesta división que está generando Colorado Añetete en la Asociación Nacional Republicana (ANR) hecho que fue reclamado por Cartes en sus dichos de este viernes, comentó lo siguiente: “Yo no quiero ser un factor de división, no quiero responder a nada que divida a la sociedad ni a nuestro partido, en mí no va a encontrar respuestas”, insistió Abdo.