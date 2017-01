Quedó parapléjico por no usar casco

Por Roque González Vera

Estanislao Ferreira, residente en la lejana ciudad de Bahía Negra, sufrió un grave accidente de tránsito el pasado viernes: la motocicleta que lo transportaba cayó en una cuneta y sufrió importantes lesiones en la vértebra cervical (vértebras del cuello).

ETIQUETAS

La caída del biciclo ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Diana, en las afueras de Bahía Negra. Estanislao Ferreira, de 40 años, quedo tendido en el lugar.

La fortuna permitió que se cruzara en el lugar la enfermera de Puerto Diana, quien luego de inspeccionar sus heridas pudo comprobar que tenía lesiones en la vértebra cervical. Al saberse la gravedad de la situación fue trasladado hasta el hospital distrital con el máximo cuidado posible. En Bahía Negra no tienen las condiciones para una intervención quirúrgica de esta complejidad.

El sábado fue llevado a Fuerte Olimpo, totalmente inmovilizado. Un mal movimiento de la cervical puede ocasionarle la muerte en forma instantánea.

En Olimpo tampoco podían hacer mucho.

El Dr. René Gallagher, director del hospital regional, mencionó que "el paciente perdió por completo su capacidad motora de la cintura para abajo. Quedó parapléjico por el fuerte golpe que recibió en la cervical. Tuvo la suerte de que fue inmovilizado desde el inicio de la lesión, de lo contrario habría muerto. Una pena que no tuviera casco".

Ante la necesidad de transportarlo en condiciones de absoluta seguridad se solicitó el apoyo del servicio de Búsqueda y Rescate (SAR). El avión ambulancia de la Fuerza Aérea Paraguaya llegó hasta Fuerte Olimpo con un equipo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Estanislao Ferreira llegó hasta Asunción y en este momento se encuentra en el Hospital de Trauma (ex Emergencias Médicas), en espera de una intervención quirúrgica en la cervical para salvar su vida; su capacidad motora ya no podrá recuperar, por no usar un casco.

La operación del equipo SAR fue realizada con apoyo logístico de la Secretaría de Emergencia Nacional.