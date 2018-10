Quieren cobrar, no “arrear”

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, reiteró que se está trabajando en el mecanismo para cobrar por una “tasa militar” para aquellos que no tengan la baja del Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, descartó “arreos” y controles.

Una nueva polémica se generó en torno a la aplicación del Servicio Militar Obligatorio (SMO) tras el anuncio que hizo Soto Estigarribia días pasados sobre el cobro de una tasa militar estipulada en una ley de 1975 para aquellos que no hayan hecho el SMO o quienes no tengan su libreta de baja al momento de requerírsela.

“La figura del Servicio Militar Obligatorio es un mandato constitucional. La ley del SMO, que es la 569/75, la mayoría no conoce. Las que afectaban al no cumplimiento del SMO, como no poder acceder a la función pública, o no tener pasaporte, siguen derogadas”, justificó el ministro en conversación con ABC Cardinal para tratar de bajar los decibeles en torno a la aplicación de la tasa militar.

Soto apuntó directamente primero a los funcionarios públicos que no cuenten con este requisito. “¿No parece justo que aquel ciudadano que ejerció una función pública y que está recibiendo dinero como compensación a su trabajo pueda pagar una tasa militar?”, se preguntó, al tiempo de agregar que “la tasa militar para un funcionario público es ínfima”.

“Se está trabajando, se está distorsionando. De ninguna manera queremos arrear, sabemos que eso va a generar un rechazo de la ciudadanía. Estamos buscando los mecanismos que no afecten en esa situación”, refirió.

El ministro dijo que “no es nada seguro” que se aplique esto, a pesar de que se está trabajando en un plan para determinar cómo cobrar. La palabra, al final, la tendrá el presidente Mario Abdo. “Estamos trabajando con absoluta calma. No vamos a caer en ese error de parar vehículos. Son prácticas rechazadas”, afirmó.

El titular de Defensa negó que se regrese a los tiempos de la dictadura stronista, cuando había intensos controles para castigar a aquellos que no tenían su baja o quienes no hicieron el SMO.

Sobre las exigencias para las mujeres, Soto concluyó: “Las mujeres están exoneradas, pero pueden contribuir en caso de Estado de Defensa Nacional, cuando se da una situación de conflicto”.