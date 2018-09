Quieren ministros “de fuera” del sistema actual

El titular del Colegio de Abogados, Rubén Galeano, aboga porque las próximas ternas para ministros de Corte estén integradas por abogados que estén fuera del actual sistema de administración de justicia, como un mensaje para actuales jueces.

Pedimos que las ternas para cubrir los lugares dejadas por los exministros de Corte, Miguel Óscar Bajac y Alicia Puchetta “no sean magistrados de carrera, que abogados tengan la posibilidad mayoritaria de conformar la terna. ¿Por qué? Porque es una forma también de dar un mensaje al interior del Poder Judicial que no se puede seguir con lo mismo, porque si elegimos desde dentro del sistema significa que todo está bien”, indicó Galeano.

Insiste que fuera de cuestionar los nombres, le debe de dar un mensaje al interior del Poder Judicial y sus actuales administradores de justicia, de quienes integraron el sistema actual deben de redimirse y recordó: “La mejor administración de justicia como Corte Suprema desde que sancionó está nueva Constitución, fue aquella primera Corte, que en su mayoría -por no decir todos- eran ajenos al sistema de administración de justicia. Si queremos dar una señal clara tenemos que ser profesionales que no estén dentro del esquema de la administración judicial”, insistió.

Entre algunos nombres que consideró auspicioso del sector de abogados que no son magistrados mencionó, por ejemplo, los de “María Carolina Llanes, exmagistrada, profesional docente, ejerciente de la matrícula muy respetada, especialista en material penal. El Dr. Marcos Kohn Gallardo, exmagistrado, especialista en materia penal, docente al igual que la anterior, muy respetado, incuestionable en su moral pública. Emilio Camacho, exsubcontralor, exsenador, profesional ejerciente de la matrícula, muy buen profesional público. Eugenio Gimenez, profesional ejerciente de la matrícula que integró anteriormente la terna de la que fue designada Myrian Peña, profesional excelente e incuestionable”.

Aunque entre los jueces que se postulan también citó por ejemplo a “María Elodia Almirón, magistrada, impecable en su desempeño personal” y al “Dr. Alberto Martínez Simón, magistrado impecable en su desempeño público”. En cuanto al perfil insiste en que tienen que ser profesionales valientes y con honestidad intelectual.

“Es peligroso tener alguien que sabe mucho pero no tiene esa honestidad intelectual para defender tal o cual postura”, insistió y es ahí donde cree que los magistrados de carrera tienen un punto donde pueden ser apretados. “Todo juez debe de estar en condición de jugarse el cargo en cada resolución que firme y eso significa jugarse la jubilación, toda esa carrera que haya podido construir en ese tiempo. Si no tiene esa valentía, ese coraje no está en condiciones de ser magistrado”, dijo.

Independientemente a no saber aún los nombre de los candidatos electos para la terna dijo estar “esperanzado. Yo guardo expectativas importantes, espero que el Consejo de la Magistratura esté a la altura de lo que espera la ciudadanía” en esta ola de transparencia que aparentemente se está viviendo.

“Deben ser abogados pasilleros”

Por su parte, la abogada Ester Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, sostuvo que los candidatos de las ternas deben responder a la necesidad real que se está viviendo, “donde ministros de la Corte pasaron por grandes ausentes ante tanta crisis y siempre salieron a favor de los políticos”, sostuvo.

A su criterio deben ser “abogados pasilleros” que entiendan lo que los profesionales del derecho viven día a día en el ejercicio de la profesión.

Citó tres nombres que en su opinión podrían ser los más idóneos: María Elodia Almirón, Emiliano Rolon Fernández y Marcos Kohn Gallardo.

En este sentido, instó a la consolidación de los gremios de abogados que “deben exigir la publicidad de los juicios, ser críticos de las resoluciones y sentar postura”.

Destacó, sin embargo, que existen importantes avances en el ámbito como una reunión que se da entre miembros de la Corte y representantes del gremio, logro alcanzado recién tres años atrás.