Rebeldes quieren “ser partícipes” con Petropar

El seccionalero Víctor Molas, uno de los operadores de Petropar que se oponen a la suba de combustibles de Petropar, manifestó que quieren “ser partícipes” de las decisiones que se toman y negó que tenga deudas vencidas con la empresa estatal.

Víctor Molas es presidente de la seccional colorada de Fernando de la Mora y fue uno de los beneficiados por el gobierno de Horacio Cartes con la concesión de una estación de servicio con el emblema Petropar, convirtiéndose así en una de las operadoras de la empresa estatal. El político tiene dos servicentros.

La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, manifestó que podría existir un “trasfondo político” en la negativa de estas operadoras a subir sus precios como lo dispuso la entidad. De los 120 operadores de Petropar, unos 30 se oponen a hacerlo aduciendo una mala forma de comunicar esta suba.

Lea más: Rebeldía de gasolineras, una “cuestión política”

Molas reconoció que tiene una deuda de unos G. 2.000 millones con Petropar, pero refirió que la factura no está vencida. “No estamos en desacuerdo con la suba; lo que no estamos de acuerdo es con la forma de haberse comunicado”, manifestó. Alegó que sacar a flote esta deuda que, según él, no está vencida, es “es algo absurdo e irresponsable para avalar la suba de combustibles”.

Lea más: Deben millones a Petropar

“Tengo una garantía de G. 4.000 millones. Tengo una deuda no vencida de unos G. 2.000 millones (...) Tenés que ir pagando un día antes del vencimiento. Si no pagás, no te habilitan la carga”, explicó.

Molas negó también que Petropar haya puesto los tanques y construido la estructura de las estaciones de servicios de los operadores. Informó que cada uno invirtió US$ 1.000.000 en cada servicentro.

“Los que estamos en las estaciones de servicios somos lo que sufrimos una puteada de los clientes (...) Queremos ser partícipes de la toma de decisiones que afectan el bolsillo”, pidió Molas, quien hasta ahora no confirmó su subirán o no el precio del combustible en sus estaciones de servicio.

La presidenta de Petropar respondió que el Estado no puede regular el precio de los combustibles y que eso depende del precio del crudo del petróleo y de la cotización del dólar. Los costos podrían incrementarse por las sanciones impuestas por Estados Unidos a países árabes o la llegada del invierno boreal, lo que encarece el precio del producto.