Quintana pide su desafuero

"Vengo a ponerme a disposición de la ciudadanía y los colegas", dijo el diputado Ulises Quintana en la sesión de Diputados, solicitando su desafuero. "Soy víctima de un sistema perverso" y un "Ministerio Público sin ninguna parcialidad", agregó.

"Vengo a ponerme a disposición de la ciudadanía y los colegas para que sepan que siempre he trabajado honestamente", comenzó diciendo con la voz casi quebrada.

"Les digo que soy víctima de un sistema perverso hoy día, de un Ministerio Público que sin ninguna imparcialidad me está juzgando. Si con una parcialidad manifiesta, perversa con saña que me da una imputación de cuatro o cinco hechos punibles graves de narcotráfico, de asociación criminal, de enriquecimiento ilícito, sin ningún requerimiento imputatorio que tenga una sustentación fáctica que demuestre que Ulises Quintana es un narcotraficante", dijo Quintana ante el pleno.

Insistió en presentarse como una víctima. "En la Cámara de Diputados no existe tales preceptos constitucionales (presunción de inocencia), no existe ninguna garantía para los diputados hoy, existe la presunción de culpabilidad", refirió

Postura de Cuevas

La postura ya fue adelantada por el presidente de la Cámara, Miguel Cuevas. "Está mañana estuvimos hablando y el mismo va a poner a disposición de la Justicia", insistió Cuevas sobre el caso de Quintana, imputado por narcotráfico (en calidad de cómplice), lavado de dinero, entre otros.

Fue ambiguo antes de la sesión en adelantar un desenlace en el caso de su correligionario Quintana ya que primeramente refirió: ¿Por qué no va a haber votos? aunque al ser insistido ya no quiso sentar una postura firme. "No se, hay que ver, somos 80", mencionó.

Respecto a la posibilidad de que el caso Portillo pueda ser dilatado, el mismo reconoció que plantearán primero fijar un reglamento para la pérdida de investidura, ya que tras la derogación de la ley de "autoblindaje" que reglametaba el artículo 201 el tema está sin un "regulación".

"De ninguna manera, todos están con ganas de trabajar, de hacer bien las cosas como corresponde, necesitamos un reglamento en diputados, estamos sin reglamentos", dijo negando de que sea una estrategia dilatoria.