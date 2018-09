Sube precio del diésel y las naftas

Desde hoy y en el transcurso de la semana, varios emblemas privados reajustarán el precio de los combustibles. El diésel subiría G. 110 por litro, mientras que las naftas, G. 250 por litro. Petropar no prevé aún reajustes.

Desde hoy, emblemas pertenecientes a la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) reajustarán el precio de sus combustibles, atendiendo a la suba del valor internacional del crudo y del dólar. El diésel subiría G. 110 por litro y las naftas, G. 250 por litro.

“Según lo que tenemos, algunos emblemas Petrobras, Puma y de Barcos y Rodados ya incrementaron sus precios”, dijo el gerente de Apesa, Alejandro Guggiari, en conversación con radio ABC Cardinal. “Prácticamente todos tendrían que ir ajustando esta semana los precios”, acotó.

Desde la semana pasada, las distribuidoras ya han incrementado los costos de nafta y gasoil, por lo cual las estaciones de servicios se ven obligadas a hacer lo mismo para la venta al consumidor. “Este aumento se viene postergando, porque en los primeros días de agosto ya hubo un incremento muy fuerte en el precio del crudo”, detalló.

Por otra parte, destacó la necesidad de que exista una fórmula de fijación de precios, para que la gente entienda los motivos de cada incremento o disminución de los costos antes de cuestionar a las emblemas.

Petropar, a la espera

Patricia Samudio, presidenta de Petropar, afirmó este lunes que aún no se reajustarán los precios de los combustibles, a pesar de la presión que existe en relación a la suba del dólar en comparación con el guaraní.

“Por ahora no” fue la respuesta que dio Samudio este lunes en conversación con radio ABC Cardinal sobre la presunta suba del precio de los combustibles. La titular de Petropar aseguró que, si bien los márgenes de ganancia son bajos, aún existe disponibilidad con los precios actuales por lo menos por un mes más.

Sin embargo, esto depende de la cotización del dólar en relación al guaraní. Samudio manifestó que, si la tendencia alcista sigue, se verán obligados a modificar los precios. “Si esto continúa así, veremos la necesidad de ajustar”, refirió.

“Para Petropar no es factible un subsidio, somos una empresa que no puede trabajar a pérdida (...) Yo digo que más de un mes no estaría durando nuestro stock”, aseveró la titular de Petróleos Paraguayos.