Recaudación de la SET cayó 2,5% en mayo

En mayo, la recaudación impositiva de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cayó 2,5% frente al mismo mes del año pasado, según el informe que dio a conocer hoy la entidad.

Los datos revelan que en el quinto mes de 2018 ingresaron más de G. 1,539 billones (US$ 276,9 millones al cambio vigente), mientras que en mayo pasado el total fue de G. 1,5 billones (US$ 269,9 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 38.799 millones (US$ 6,9 millones).

Con este resultado del mes pasado la recaudación acumulada de enero a mayo asciende a G. 5,678 billones (US$ 1.021 millones) y representa un aumento de 5,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Disminución

La SET señala en su informe que la disminución de la recaudación en mayo se explica principalmente por el traslado del vencimiento del impuesto a la renta personal (IRP) para julio próximo, conforme al acuerdo suscrito con el sector empresarial, lo cual significó un monto de G. 140.000 millones (US$ 25,1 millones) que debió ingresar en aquel mes, con lo cual se observa una disminución del 83%.

Además hubo una suspensión de cobros electrónicos en los últimos días, desde el 29 de mayo, por la paralización del sistema para la puesta en marcha del Nuevo Marangatu 2.0.

Renta personal

Los vencimientos del IRP están previstos para julio, aunque desde el Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) se solicitó trasladar el plazo a setiembre, teniendo en cuenta que persisten las diferencias en lo que respeta al principio de legalidad del decreto que modificó la reglamentación en 2016 y estableció límites a las inversiones.

La administración fiscal oficialmente no se pronunció aún respecto a esta propuesta y en el caso de que decida aceptar, el tema quedará a cargo del gobierno de Mario Abdo Benítez, que asumirá en agosto, y de las autoridades que serán nombradas en Hacienda y la SET.

Los contadores y empresarios, en carácter de contribuyentes del IRP y con apoyo de los gremios, continúan preparando las acciones de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario. Lo presentarán ante la justicia dentro de esta primera quincena del mes.