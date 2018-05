Rechazan convenio entre Comuna esteña e Itaipú

Por Sofía Masi Verón, corresponsal.

CIUDAD DEL ESTE. La Junta Municipal de Ciudad del Este rechazó por mayoría un convenio firmado entre la Municipalidad y el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI). El acuerdo se estableció para crear un sistema informático para la Comuna esteña.

La mayoría de los ediles manifestó su preocupación por la falta de claridad en el convenio, con relación a la contrapartida presupuestaria de la Municipalidad. El concejal Teodoro Mercado, presidente de la Comisión de Legislación, explicó el dictamen que recomendó el rechazo del convenio.

"Tiene bachecitos el acuerdo. Dice que está sujeto a la disponibilidad financiera, pero no aclara cuánto. Queremos saber cuánto va a invertir la Municipalidad en este convenio. No es malicia ni desconfianza, es transparencia", aseguró el edil.

Por su parte, el concejal Celso Miranda dijo: "Es un sueño informatizar la Municipalidad. No le vamos a negar, pero no queremos encontrarnos con sorpresas. Que explique cuánto va a gastar". En tanto que, la concejal Lilian González manifestó que una vez aprobado el convenio, la Junta Municipal ya no tendrá control.

Luego de un extenso debate, se realizó una votación donde la mayoría rechazó el convenio.

El presidente de la Junta, Miguel Prieto, manifestó que la intendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR) tiene la potestad de vetar la decisión de la Junta y espera que con el veto explique los cuestionamientos expresados por los concejales.