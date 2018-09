Rechazan inhibición de jueza Montania

El juez Rolando Duarte impugnó la inhibición de su colega Rosarito Montanía, quien pidió apartarse del caso audios filtrados por su vínculo de amistad con la familia del exsenador Óscar González Daher. La Cámara de Apelaciones debe resolver quién seguirá.

El juez Duarte impugnó la inhibición de Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías que lleva adelante el caso audios filtrados por radio ABC Cardinal, y que sacó a luz el presunto tráfico de influencias perpetrado por Óscar González Daher y su secretario Raúl Fernández Lippmann, al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Duarte relata en su decisión que la amistad alegada por Montanía con la familia González Daher no está suficientemente demostrada, y que, otro punto alegado por su colega, el de la crítica de la ciudadanía por no apartarse, forman parte de la vida de los magistrados. Dijo que como prueba de la amistad de la magistrada con la familia del exsenador es un registro de conducir de la ciudad de Luque, ciudad donde vive González Daher, y que ello no representa un elemento probatorio causal de una inhibición.

Ante ello, pidió a la Cámara de Apelaciones que la jueza Rosarito Montanía siga adelante con la causa audios filtrados.