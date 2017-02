Reconversión tendrá relevancia “psicológica”

El economista César Barreto, quien fue ministro de Hacienda, opinó que el proyecto de eliminación de ceros del guaraní, conocido como reconversión monetaria, solo tendrá un impacto “psicológico” y que no debería traer problemas.

El Banco Central del Paraguay proyecta, en un momento que aún no se determinó, implementar la reconversión monetaria del guaraní. Esto significa eliminar tres ceros a la moneda oficial del Paraguay.

Así, por ejemplo, un millón de guaraníes (G. 1.000.000) pasarían a ser mil guaraníes (G. 1.000). Para Barreto, que conversó con radio ABC Cardinal, esto no debería traer problemas desde el punto de vista técnico o teórico, aunque sí la traería en el aspecto psicológico.

“Cuando se introdujo el guaraní, en 1943, llevó un proceso de cuatro años con la moneda anterior”, explicó Barreto. También agregó que en Paraguay, con la actual moneda, nunca se atravesó un proceso de reconversión. Desde ese año, el guaraní sufrió una inflación de un promedio de 10% por año, lo que en cierta forma hizo paulatina su devaluación y no como en países vecinos como Argentina o Brasil, que sufrieron inflación de hasta el 150% por año y varios cambios de monedas.

El exministro de Economía dijo que podría haber personas que se aprovechen de la confusión y que eso “no debería ocurrir”. Además, coincidió con el BCP en que deberá ser un proceso de cuatro o cinco años. “Es un tema delicado para un país como el nuestro que no está acostumbrado a estos cambios. No debería haber ningún problema. En qué momento se hace o no se hace depende de la agenda que maneja el BCP. No sé si es el momento”, concluyó Barreto.