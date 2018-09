Recuerdan a paraguayo fallecido el 11 S

Pasaron 17 años de los atentados ocurridos en el World Trade Center de Nueva York, cuando terroristas atacaron con aviones las Torres Gemelas. Dos paraguayos fallecieron en el lugar. La hija de uno de ellos recuerda lo ocurrido “como si fuera ayer”.

“Me acuerdo como si fuera ayer”, relata Vanessa Ruiz Díaz, hija de Obdulio Ruiz Díaz, uno de los dos paraguayos fallecidos el 11 de setiembre de 2001 durante el atentado terrorista a las torres gemelas en el World Trade Center de Nueva York.

Pasaron 17 años, y Vanessa asegura que recuerda muy bien lo ocurrido ese día, cuando apenas tenía 9 años.

En diálogo con ABC Cardinal, comentó que les llamó la atención que en la escuela les hubieran dejado salir más temprano para ir a sus casas. “Todos se fueron más temprano de la clase. Nos fuimos a casa y no sabíamos nada, pero luego mi mamá nos llevó a una pieza a contarnos lo que pasó y que mi papá estaba allí. Yo no podía creerlo”, expresó.

Obdulio, junto a otros dos compañeros suyos, estaban en el piso 107 de una de las torres gemelas esa mañana en que las gigantescas estructuras de hierro, vidrio y cemento irían a derrumbarse en Nueva York. Era por una reunión de trabajo: tendría a su cargo la restauración del restaurante de lujo Ventanas en el Mundo. Obdulio era oriundo de Itauguá y tenía 44 años cuando falleció. Había viajado a los Estados Unidos en 1986, con el ideal de establecerse allí, y lo logró.

Vanessa es la hija mayor de tres hermanos, y relata que la madre debió hacerse cargo de todos tras el fallecimiento de su padre. “Recuerdo que siempre me dedicaba tiempo aunque trabajaba mucho. Venía tarde de su trabajo, e igual me ayudaba con las tareas de la escuela. Él me enseñó a andar en bicicleta”, sostiene.

Indicó que aquel lamentable acontecimiento, que marcó un antes y un después en Estados Unidos, significó muchos cambios en la ciudad y en el país, especialmente en lo que a seguridad se refiere.

Además de Obdulio, otro paraguayo pereció en el lugar; se trata de Carlos Alberto Samaniego (Charlie), quien tenía 29 años cuando falleció. Trabajaba en una compañía que estaba en el piso 104 de la torre, solo tres pisos más abajo que Obdulio.

Además de Obdulio y Charlie, otros dos compatriotas estuvieron ese día en las torres: uno de ellos fue Lourdes Beatriz Frutos Martínez, quien estaba en el piso 78, y un poco más arriba, en el 85, donde impactó uno de los aviones secuestrados por los terroristas, estaba Héctor Denis Jojot, quien escapó por la escalera de emergencia.