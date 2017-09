No recomiendan a Barrios usar vacunas contra dengue

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó al ministro de Salud, Antonio Barrios, que el organismo internacional no recomienda aún la introducción de vacunas contra el dengue en nuestro programa nacionales de inmunización.

La nota, con fecha 15 de setiembre, está firmada por la doctora Carissa Etienne, directora del organismo.

En la misma, recuerdan al ministro de Salud Paraguayo, Antonio Barrios, que han realizado un seguimiento en base a la posición de nuestro país sobre la incorporación de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación.

Ante esto, le recuerdan también que en ocasiones hanteriores, la OPS ha tratado este tema con la cartera sanitaria de Paraguay, y en todas esas oportunidades, han “reiterado y sustentado con evidencias científicas”, la postura del Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS, con respecto a “no recomendar aún”, la introducción de la vacuna en los programas nacionales de inmunización de nuestro país.

La organización internacional explica que existen aún muchos cuestionamientos sobre la efectividad, seguridad e impacto que podría generar el uso de esta vacuna. Aseguran que hasta estos momentos, “ningún país del mundo”, ha incluido esta vacuna en su programa nacional de inmunización.

Agregan también que, teniendo en cuenta que la vacuna no está precalificada por la OMS, tampoco tiene registro en el país de origen y además no se recomienda el uso por parte del GTA, las dosis no se ofrecen por medio del Fondo Rotario para la Compra de Vacunas de la OPS.