Repudian “reacción tardía”

Sanlorenzanos se manifiestan hoy hastiados por el deplorable estado de sus calles minadas de baches, al mismo tiempo cuestionaron el bacheo de la avenida Del Agrónomo, que se produjo recién después de la muerte de un joven periodista en dicha avenida

Los ciudadanos salieron a las calles en la noche de hoy para hacer oír su voz de repudio por la innacción tanto municipal como del MOPC en lo que respecta al arreglo de las deterioradas calles y avenidas, especialmente Avelino Martínez y Avenida del Agrónomo, en esta intersección perdió la vida Pedro García en la madrugada del miércoles.

Los manifestantes realizaron un recorrido por los cráteres que se observan en la ciudad, y luego se dirigieron hasta la sede de la Municipalidad donde arrojaron varios rollos de papel higiénico, a modo de que el intendente Albino Ferrer, limpie el desorden en la ciudad a su cargo.

Eder Sanabria de la organización “Che Kuerai”, sostuvo que la ciudad parece un campo de guerra y ninguna calle resulta transitable a causa de los innumerables baches diseminados por San Lorenzo. Avelino Martínez se convirtió además en la vía obligada para buses que se dirigen hacia la terminal de ómnibus de Asunción, por disposición de la Dinatran, en atención a las obras para el Metrobús.

A su turno Oscar Delorme atacó a los responsables que efectuaron el bacheo, no solo por haber sido realizado tras la trágica muerte del comunicador, también por la calidad del trabajo, que a su criterio resulta deficiente y que no merece la pena y no reduce el peligro para los automovilistas que circulan por la zona.

Melitón Bittar repudió la gestión del intendente Albino Ferrer a quien responsabilizó de lo ocurrido con el trabajador de prensa, como también a las autoridades nacionales que despilfarraron el dinero público en lugar de invertir en mejoras de los caminos y en particular de las calles y avenidas de San Lorenzo.

“Estamos hablando de riquezas netas, existen fondos de royaltíes, viene más dinero de los impuestos, el dinero corre com o un raudal, pero no contruyen la felicidad de nuestros niños, sino para los saqueadores de de las administraciones públicas, que construyen quinchos, estancias, para las paquitas, para las amantes y todo eso sucede cuando la corrupción gobierna”, fustigó.

A criterio del dirigente el bacheo de hoy fue a los efectos de tapar importantes evidencias para la investigación del fatal accidente, de igual manera criticó la gestión del Ministerio Público que no se hizo presente para recoger datos, antes del recapado de la peligrosa intersección, tenían que medir las dimensiones de los cráteres, pero no vinieron, estamos hablando de exposición al peligro en el tránsito terrestre, pero prefirieron tapar la impunidad, agregó.