Repudio a planillas pro reelección

En un nuevo intento por seguir impulsando la inconstitucional idea de la reelección vía enmienda, cartistas han repartido en diversas entidades públicas planillas para que los funcionarios firmen a favor. Esto generó críticas.

La Diben es uno de los locales públicos en los cuales este papel empezó a circular. Los funcionarios se vieron sorprendidos e incomodados cuando se comenzó a recolectar las firmas, acción encabezada por la actual titular interina de la institución. Otro caso se dio en el Ministerio de la Mujer, en donde la misma autoridad máxima del ente admitió que la planilla corrió, pero responsabilizó a la senadora Lilian Samaniego.

Carolina Gómez comenzó sentenciando: "Todas estas personas que denigran al prójimo por mandato de este Presidente que deshonra su cargo sufrirán las consecuencias. No es la forma de hacer las cosas". Isabelino Rojas Carballo fue bastante duro: "Hipócritas, se aprovechan de las necesidades de la gente, es una ofensa a los pobres y a la patria lo que están haciendo estos ineptos". Carlos A. Britos dijo: "Pregunto si se están juntando firmas de alguna organización decente de nuestro país para rebatir a los cartistas y terminar con su idea dictatorial y enfermiza".

Kevin Martínez manifestó sumamente enojado: "Con tal de mantener sus puestos de trabajo en cualquier lado van a permitir que los hagan firmar. Manga de haraganes". Lucio Spinzi atacó a la justicia: "¿Dónde piko están fiscales y jueces? ¿Por qué no actúan de oficio? No ven que se está incitando a la violación del Estado de derecho". Estela Rolón señaló: "En vez de ayudar a los necesitados. Así como están las cosas, no me sorprendería que hasta a los familiares de los pacientes les obliguen a firmar a cambio de los medicamentos".

Diego García lamentó: "Bochornoso, asqueroso y repugnante esto de haber obligado a los funcionarios públicos a que firmen esa planilla". Mirco Valleau cerró diciendo "lamebotas y todos los adjetivos posibles. Son incapaces de sobrevivir por su propia fuerza, buscan el cobijo de las autoridades corruptas".