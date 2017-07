Buscan dar respuesta a campesinos en 48 horas

Según el presidente del Congreso, Fernando Lugo, Hacienda se comprometió a dar una respuesta al reclamo de los campesinos que protestan en la Capital en 24 a 48 horas. La ministra Lea Giménez ratificó que no tienen el dinero, pero analizarán propuestas.

“La ministra de Hacienda y el de Agricultura (Juan Carlos Baruja) quedaron en estudiar el impacto de estas peticiones de la Coordinadora Nacional Intersectorial en un plazo corto, veremos si es una salida”, afirmó Lugo, quien al ser insistido en cuánto tiempo, consideró: “quizás en 24 horas tener una propuesta de Hacienda, 24 a 48 horas dijeron ellos”.

Los campesinos plantean en concreto dos proyectos de ley: uno de “rehabilitación financiera” que es con el cual quieren efectivizar la condonación de la deudas de U$S 34 millones de los campesinos y la “declaración nacional de emergencia para la reactivación de la agricultura familiar campesina” para recibir apoyo extra del Gobierno. Esta mañana los labriegos exigieron a Lugo convocar a una sesión extraordinaria para tratar ambas propuestas en el Senado.

“Yo convocaré una sesión extraordinaria cuando existe un quorum y números necesarios, independientemente del sector que sea el que solicite”, afirmó Lugo sobre esa posibilidad, aunque es partidario de esperar la respuesta del Gobierno.

Por su parte, la ministra de Hacienda ratificó que no tienen el monto para cubrir la deuda que reclaman los campesinos pero buscarán qué alternativas ofrecen. Acordamos volver a reunirnos desde el punto de vista técnico para analizar qué podemos darles. Como decimos, no existen los recursos, la cartera total de las deudas es de 17.000 campesino y suman U$S 34 millones. No es algo que encontramos en el bolsillo nada más, tenemos que pensar cómo generar eso”, afirmó Giménez.

“Es mucho dinero, por ejemplo, todo lo que recaudamos en Iragro en un año es U$S 55 millones”, referenció, insistiendo en que para ellos la refinanciación en una alternativa más factible, pero aún así analizarán los proyectos de ley presentados por la Coordinadora Nacional Intersectorial.

Respecto al origen de los fondos para cubrir esa deuda, Lugo dijo que existen “remanentes” en el presupuesto, en rubros de pago de deuda a entidades como la ANDE, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y otros que pueden refinanciarse, ya que son montos que ya se pagaron el año pasado y al aprobarse el mismo presupuesto para este año, esos montos se duplicaron.