Nueva feria gastronómica junto al "fuego"

El domingo 10 de junio, de 10:00 a 23:00, una nueva feria gastronómica al aire libre, denominada "Tata", ofrecerá 15 stands con alimentos hechos al fuego de las brasas. La propuesta culinaria tendrá actividades recreativas y artísticas.

ETIQUETAS

En los campos del Centro Ecuestre La Matilde, Luque (a tres minutos del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en dirección a Limpio) se instalará "Tata", la feria gastronómica que busca volver al origen de la cocina: el fuego.

Este evento pretende juntar a cocineros, comensales y expositores en una jornada culinaria al aire libre, informó este mediodía el grupo organizador conformado por Francisco Gómez, Juan Carlos Guerrero, Maika Rasmussen, Manuel Peña y Esteban Aguirre, este último vocero del equipo. Los mismos son también organizadores de otros eventos como Paladar, Frutijazz y Guarará.

La feria se distribuirá por zonas. La llamada "Fuego" estará destinada a la cocina, un espacio para comer, degustar y aprender sobre las bondades y propiedades de los ingredientes que acompañan al fuego.

Los locales que tendrán su stand en el evento serán: Pozo Colorado, Ja’u la asado, Luchef, El Arriero, Las Brasas, Pink Cow, La Quesería, Alma, Ale “Oso” Mendieta, Chochan, La Bourgogne, No me Olvides, En el Horno con Peta y Sr. Parrilla, Rolling Ice Cream & Co. y La Granja D’André.

Otro sector será "La Peña", de música y entretenimiento, reunido alrededor del calor del fuego. En esta zona habrá conciertos acústicos.

Las entradas tendrán un precio de G. 20.000 y podrán ser adquiridas a través de Red UTS o en puerta el día del evento. Los niños menores de 12 años no abonan. Asimismo, el costo de los platos que ofrecerán los stands rondará entre los G. 5.000 y G. 35.000.