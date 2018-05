Ríos se integra al Consejo de la Magistratura

El diputado colorado Julio Javier Ríos reasumió esta tarde como miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara Baja. Deja esa función su colega Clemente Barrios. De esta forma se cumplió una resolución de la Corte Suprema.

ETIQUETAS

Rios, del movimiento colorado Añetete, participa a estas horas de la sesión ordinaria en reemplazo de Clemente Barrios, del equipo de Honor Colorado. Ríos fue relevado del cargo por mayoría simple en la Cámara Baja, con votos cartistas y llanistas. El diputado fuertemente vinculado al vicepresidente electo, Hugo Velázquez, presentó una acción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió que solo por la vía del juicio político puede ser cambiado un consejero.

“En consecuencia, y en virtud a lo dispuesto en los artículos 225 y 263 de la Constitución Nacional en concordancia a los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 296/94, ‘Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura’, podemos concluir sin temor a equívocos que la remoción de cualquier miembro del Consejo de la Magistratura solamente puede darse por vía del juicio político, situación que no se dio con el diputado Julio Javier Ríos Bogado, quien, además, todavía se encontraba dentro de su periodo legal de 3 años como representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura”, dice parte del voto de la ministra Gladys Bareiro de Módica. Mientras, el ministro Antonio Fretes recordó que “en un fallo precedente dictado en un caso similar al presente, he sostenido que la remoción del representante de la Honorable Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados constituye un acto irregular realizado al margen de las previsiones constitucionales e hipótesis legales, cuando no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 190 de la Constitución Nacional, y en el marco legal aplicable”. Se adhirió a estos votos, la ministra Myriam Peña.

De esta forma, el Consejo de la Magistratura está conformado con el siguiente cuadro: Presidente, Osvaldo González Ferreira (representante Universidades Nacionales), y vicepresidente, Carlos Raúl Cabrera (representante el Poder Ejecutivo). Miembros: Luis María Benítez Riera (representante Corte Suprema de Justicia), Enzo Cardozo, (representante Cámara de Senadores), Cristian Kriskovich (universidades privadas); Julio Javier Ríos (Cámara de Diputados), Adrián Salas y Claudio Bacchetta (abogados).