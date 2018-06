Roban 90 medidores de Essap en dos meses

Todos los meses se roban docenas de medidores de la Essap en Asunción y ciudades vecinas. Según fuentes, en abril y mayo se robaron 90 aparatos. El 70% de estos corresponde a los adquiridos en 2015 por US$ 8,5 millones con un préstamo del Banco Mundial.

No para el robo de medidores de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). El delito perjudica significativamente a la empresa del Estado, que hace tres años invirtió US$ 8,5 millones en la compra de 109.315 aparatos, para cubrir apenas una parte de sus 370.000 usuarios. Cada aparato le costó a la entidad alrededor de US$ 77 (casi G. 450.000).

Según David Yudis, jefe del Departamento de Gestión de Medidores de la Essap, se está robando en promedio 20 medidores al mes. Las zonas más afectadas en Asunción son: Zevallos Cue, Trinidad, Loma Pytá y Tablada, así como barrios de Lambaré y Luque. Todos los antecedentes pasan a la asesoría jurídica y otras dependencias de la empresa para su denuncia ante el Ministerio Público, dijo. Informó que reciben cada mes unas 500 solicitudes de cambio de medidores, pero no pueden cumplir porque carecen de equipos disponibles.

El robo de los medidores también perjudica a los usuarios, puesto que se quedan sin el servicio hasta tanto los operarios les conectan de manera directa al sistema. A partir de allí abonan un monto fijado por la Essap sobre un consumo presunto, según el importe de su última factura.

Se presume que los ladrones consiguen un buen dinero con la venta de los elementos que componen el aparato, como por ejemplo el bronce, que sin problemas pueden comercializar en el mercado negro. Fuentes cercanas a la estatal señalaron por otro parte que los propios usuarios estarían detrás de los robos porque muchos se quejaron de la alta facturación luego de su instalación.

Los medidores de agua adquiridos mediante un préstamo del Banco Mundial son de la marca B-METER (1/2”) y ZENNER (1“,2“,3“,4”), cuyas provisiones fueron otorgadas a las empresas Magtel SAU y Consorcio de Viviendas Paraguayas (Covipa).

En 2014, la aguatera firmó un convenio con el Ministerio del Interior para combatir el robo sistemático de los aparatos de medición de agua. Al parecer no dio sus frutos, puesto que la práctica sigue campante.

Unos 350.000 usuarios posee la empresa del Estado en todo el país. La mayoría de estos clientes no paga por el consumo real, ya sea porque carece de micromedidor o posee aparatos viejos que ya perdieron su vida útil.

Esta deficiencia de equipos de medición de consumo le afecta en su facturación, puesto que los usuarios pagan un monto menor por el consumo del producto.