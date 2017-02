El exintendente Roberto Cárdenas recusó al fiscal Fabián Centurión, quien investiga firmas falsas en planillas. El motivo es la supuesta parcialidad manifiesta, debido a que la cónyuge del investigador trabaja para el movimiento de Mario Abdo Benítez.

ETIQUETAS

La información fue confirmada por el abogado Luis Ariel Rojas, defensor del exintendente colorado de Lambaré y actual presidente de seccional Roberto Cárdenas, quien en teoría debe presentarse este lunes a declarar ante el fiscal Fabián Centurión, designado para investigar la falsificación de firmas en las planillas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El motivo del pedido de recusación, según explicó el representante de Cárdenas, es la parcialidad manifiesta, debido a que la cónyuge del fiscal, la abogada Carol Noemí Flores, está trabajando fuertemente con el senador Óscar "Cachito" Salomón, para el movimiento disidente Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez. El jurista comentó que el dato fue detectado a través de las redes sociales.

Además, según relató, la esposa del fiscal es activa trabajadora del senador Enrique Bacchetta, hermano de Claudio Bacchetta, uno de los candidatos al Consejo de la Magistratura. “Todos estos elementos nos dan a entender que hay una parcialidad de parte del fiscal”, aseveró el abogado Luis Ariel Rojas.

El pedido de recusación fue presentado tanto en la Unidad 2 del fiscal Fabián Centurión como en la Fiscalía General.

El defensor señaló que según la norma procesal, ahora que presentaron un pedido de recusación, se tendrían que suspender las audiencias, por lo que su cliente no debería declarar el lunes.

La diligencia se debería retomar una vez que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, decida si este agente sigue en la causa o designe a otro investigador.

Con relación al eventual aporte que Roberto Cárdenas podría hacer a la investigación relacionada a las planillas pro enmienda con firmas falsificadas, el abogado sostuvo que su cliente nada tiene que colaborar con la investigación. Añadió que desconocen el motivo por el que el exintendente fue convocado a declarar.

“Supuestamente ellos alegan que hay una firma de él pero hasta ahora no tenemos acceso a la carpeta fiscal para ver el motivo. Nos pareció medio extraña la manera en la que están haciendo la diligencia. No consideramos que hay elementos suficientes para que ellos llamen a indagatoria, esperábamos que sea testifical”, manifestó el letrado, al tiempo de añadir que por el momento, Cárdenas no atenderá llamadas de la prensa por recomendación suya.