Robo de G. 2.100 millones

La Policía confirmó que el monto total robado al senador José Manuel Bóbeda (Unace) el domingo por la tarde fue de G. 100 millones y US$ 364.000, lo que totaliza aproximadamente G. 2.135 millones que tenía guardados en su casa.

Los delincuentes también se llevaron cadenas de oro y plata por un valor aún no determinado y un revólver calibre 38, propiedad de José Javier Bóbeda, hijo del senador colorado, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

El legislador había manifestado que junto con su familia salieron de su residencia alrededor del mediodía del 2 de julio y estuvieron de regreso cerca de las 16:00, pero al llegar ya se percataron de que extraños habían ingresado en la casa. Bóbeda acusó a su empleada, quien reside en Fernando de la Mora.

La presunta implicada, Valencia Rojas, aseguró a las autoridades no estar involucrada. La misma lleva diez años como empleada doméstica de la familia. Lo llamativo del caso es que no fueron forzadas las puertas, cerraduras ni ventanas. Pese a la sideral suma de dinero que allí guardaba el senador, no cuenta con sistema de circuito cerrado.