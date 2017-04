Se apropió de un taxi y chocó contra pilar

Una persona que conducía un taxi chocó este jueves contra un pilar de cemento en extrañas circunstancias. El hombre manejaba un móvil que no era suyo y no tenía permiso del dueño.

La persona, que no fue identificada al momento del hecho, colisionó contra un pilar de cemento ubicado en la avenida Fernando de la Mora y Bruno Guggiari, en Asunción. Lo extraño es que hombre quedo profundamente dormido tras la colisión ocurrida pasada la 1:00 de este jueves, informó Víctor Ruiz, periodista de ABC Color.

Primero se pensó que el choque se produjo por el cansancio, pero se presume que el mismo fue víctima de “somnileras”. El vehículo involucrado es un Kia tipo Rio, con chapa BJG 266 de la Parada 66, ubicada en la avenida Colon casi Holanda de nuestra capital.

José Esteche, dueño del taxi, indico que ese rodado no debía estar en servicio y que el chofer debía ser Lucio Fernandez. “Este joven es amigo de Lucio, pero yo no se como se llama”, dijo Esteche, que no se explicaba qué hacía su taxi allí. El hombre fue rescatado por bomberos y derivado a Emergencias Médicas. Expertos del Sistema Automático de Identificación Dactilar llegaron hasta el hospital para identificarlo. Intervino la policía de la comisaría séptima metropolitana.