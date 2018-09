Se desmarcan de Quintana

El Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Seguridad, se desentendió de la situación del diputado Ulises Quintana, y no intervendrá en la investigación fiscal ni en Diputados. Dicen que "Cucho" creció bajo el gobierno de HC.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, insistió en que el Gobierno de Mario Abdo Benítez se mantendrá exento de las decisiones que deban asumir otras instituciones y que confían en que el diputado Quintana se presente a responder ante la Fiscalía por su eventual vinculación con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña (33), alias "Cucho".

También dijo no querer "politizar" el tema para no desvirtuar la investigación. "Si nosotros politizamos el tema, lo que hacemos es desvirtuar la investigación", refirió tras la reunión con el Presidente, de la que participaron otras instituciones como Senad, Seprelad y el Ministerio de Defensa.

"Supongo que si se pide el desafuero, la cámara va a dar y entiendo que se hablaba incluso (...) que el mismo diputado pediría su desafuero para aclarar los hechos. Acá los hechos tiene que ser aclarados y si hay responsabilidad, bueno hay responsabilidades y si no hay es bueno que la ciudadanía sepa que no hay", indicó Villamayor, aclarando previamente que el Ejecutivo no se meterá en esa decisión.

"Nosotros no participamos de las decisiones de la bancadas ni del Congreso, eso ha sido una posición histórica del Gobierno desde el día que asumió, se nos ha criticado por eso, pero somos respetuosos de las instituciones y creemos que justamente este respeto institucional es el que permitió que este tema avance", refirió.

Responsabilizan a gobierno de Cartes

Ya en conversación con ABC Cardinal, el ministro del Interior además destacó que según datos que se tienen, "Cucho" ya estaba en la mira de las autoridades antidrogas desde hace 2 años, mientras que bajo investigación de la Fiscalía al menos hace 6, pero fue en este gobierno que se logró desarticular su estructura criminal.

"Mario Abdo asume la conducción de la República y en 20 días este esquema está desbaratado, es decir se hizo en 20 días lo que no se hizo en 2 años y ese es un tema que creo que la gente está comprendiendo también", refirió cuestionando la inacción del anterior gobierno.

Sin propuesta contra narcodinero en política

Sobre la convocatoria a una mesa de diálogo con todos los sectores de políticos del país para plantear una eventual reforma constitucional, ante lo cual la oposición pide primero una reforma electoral, Villamayor refirió que la invitación sigue en pie y que el gobierno no tiene una agenda de puntos a plantear, sino que proponer recoger todas las propuestas de ley.

Comentó que en esa mesa, en el marco de una reforma electoral, se debería de estudiar una ley de financiamiento político que realmente permita el control de dinero tanto en las internas como en las generales, y que la ciudadanía pueda acceder a esos datos, a fin de aumentar el control sobre el origen de fondos de campaña.