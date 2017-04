Monto robado a Prosegur aún no fue aclarado

El fiscal Marcelo Saldívar dio un nuevo monto del posible botín llevado de Prosegur tras el histórico robo del pasado lunes, mientras la firma aún sigue sin informar sobre la cantidad.

De acuerdo al testimonio de representantes de la empresa, serían unos US$ 10 millones los que fueron robados, una nueva cifra que se suma a todas las conjeturas que se hicieron hasta el momento.

Se mantiene en un rango entre los US$ 8 millones y los US$ 11 millones, dijo a ABC Cardinal. De momento, la compañía de seguridad fue intimada a informar a la Fiscalía mañana sobre la cantidad sustraída.

El lunes se hablaba de US$ 40 millones, que luego bajó a US$ 9 millones, de acuerdo a lo manifestado por un representante regional a un medio argentino. Hasta ahora se recuperaron 219.450 reales, G. 733.640.000 y US$ 1.275.030.