Redes para evitar pirañas

VILLA FLORIDA. La oficina regional de la SEAM recomendó a la Municipalidad de Villa Florida la utilización en la playa Paraíso de vallado perimetral por medio de una malla de hilo para proteger a los turistas de posibles ataques de pirañas.

En el mes de enero se registraron unos 14 casos de bañistas que fueron mordidos por pirañas en la playa municipal Paraíso.

Los turistas fueron atendidos en el Centro de Salud de Villa Florida, donde recibieron los primeros auxilios, desinfección de las heridas y la medicación con antibióticos y anti inflamatorios.

El encargado de la oficina regional de la Secretaría de Ambiente (SEAM), sede en San Juan Bautista, Misiones, Lic. Silverio Jara Baroffi, en base a la Ley número 3556/08 de pesca y acuicultura, recomendó la instalación de un vallado perimetral de malla de hilo permitido, en la playa Paraíso, a fin de proteger a los bañistas.

Además recomienda la instalación de tableros indicadores en la playa. A los turistas las orientaciones de la SEAM son las siguientes: no consumir comidas estando en el agua del río Tebicuary, no arrojar basuras en el agua y no pescar en la playa, zona de los bañistas.

A la municipalidad también recomienda la instalación de tachos de basura a orillas de la playa y en áreas de camping.

TRES HIPÓTESIS

Por su parte, el intendente municipal de Florida, Michel Flores (ANR) señaló que manejan tres hipótesis de la presencia de pirañas en las costas del río Tebicuary: el pronunciado descenso del nivel del río; la depredación de los jacarés, en los humedales de Misiones y Ñeembucú de los cuales muchos se convirtieron en arrozales; y la veda pesquera, época de reproducción de los grandes peces como surubí y dorado que suben aguas arriba para el desove.