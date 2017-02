Secuestro por venganza de abigeos

Héctor Núñez, padre de la víctima de secuestro express en la zona de Lorito Picada Amambay, afirmó que conoce a los secuestradores. Sería un grupo de 8 abigeos que habrían querido vengarse por haberlos sacado del negocio.

“Conocemos todo este tipo de gente. A los que me agarraron no le conozco a ninguno, pero al ideólogo yo lo conozco. Ellos son abigeos de ganado, les saqué su trabajo y ellos tienen una caudrilla muy grande. Lo hicieron para vengarse”, indicó el padre de Héctor Alexander Núñez, quien fue liberado esta mañana luego de que los delincuentes se sintieran acorralados por la Policía.

El padre del secuestrado valoró la rápida acción de la Policía, que obligó a los delincuentes a deambular hasta las 4 de la madrugada por el monte, hasta que abandonaron al secuestrado. Núñez también confirmó en conversación con ABC Cardinal que no llegó a pagar ningún rescate.

No quiso dar detalles de la identidad de quien sospecha, ya que aún se desarrollan procedimientos para capturar a los delincuentes, que según el afectado no sería solo abigeos, sino que "hacen de todo".

“Al final de todo por U$S 60.000 tenía que ser (el precio del rescate). No le dimos nada, por eso están enojados”, indicó el ganadero de la zona de Amambay. También relató que su hijo se encuentra bien y que incluso a él lo golpearon más. En un momento en que los delincuentes los retuvieron, hubo una negociación. “A mi (me trataron) peor, después empezamos a hablar bien, empezamos a negociar y me pidieron disculpas”, relató el padre de la víctima.