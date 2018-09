Segundo sismo en el mes

Un sismo de 2.3 en la escala de Richter se sintió hoy en la zona de Ybycuí, departamento de Paraguarí. Se trata del segundo evento de esta naturaleza que se reporta en el área. Especialistas de la UNA consideran que es llamativo pero “no para asustarse”.

“Es un pequeño sismo de 2.3. (Se registró) en Ybycuí, a 2 kilómetros al noreste de donde cayó el 14 de setiembre”, comentó Rafael Fugarazzo, director del Laboratorio de Sismología de la UNA, sobre este nuevo sismo que se sintió en la zona de Ybycuí en un lapso de 15 días.

“Ahora nomás (se da con esta frecuencia); la verdad que es llamativo pero no es para asustarse”, comentó el especialista, quien destacó que es más fuerte la sensación de los pobladores en la zona que el sismo en sí.

“Lo que pasa es que la gente siente y se asusta; el lugar parece que es muy alto, pero en los registros de los equipos sale 2.3. La sensación y el ruido que hace cuando pasa debajo tuyo es espectacular”, expresó. De hecho, la ocasión anterior, alumnos de la escuela Virgen del Rosario de esa zona relataron los momentos de miedo que generó el temblor.

“Nosotros tenemos pequeñas fallas dentro de Paraguay; se registran algunos sismos pero pequeños”, insistió, agregando que por el momento la situación no es para preocuparse, ya que un sismo de esta intensidad no debería afectar estructuras edilicias, al menos las modernas. “Si es una construcción de ladrillo, con buen cimiento no (debería generar daños); si es de adobe, sí puede ser”, relató.