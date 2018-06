Senacsa: formalizarían denuncia mañana

El ministro de Agricultura, Luis Gneiting, anunció que mañana se formalizaría la denuncia por irregularidades durante la administración del extitular del ente Hugo Idoyaga. Ayer conversó al respecto con la fiscala general, Sandra Quiñónez.

Luis Gneiting, ministro de Agricultura y Ganadería, anunció que hoy se firmará y mañana se presentaría la denuncia formal ante el Ministerio Público contra personas innominadas por supuestas irregularidades durante la administración de Hugo Idoyaga en el Senacsa.

"Ayer fue todo verbal. Estamos firmando hoy la denuncia por escrito. Estamos esperando al señor Idoyaga. Tenemos documentos, denuncias verbales contra personas innominadas", señaló el secretario de Estado en rueda de prensa al referirse a la reunión mantenida ayer con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ya que fue citado en el caso de la presunta coima pagada por frigorífico Concepción.

En la denuncia también se incluye a Carlos Trapani y Fernando Serrati, “testigos” del caso soborno. Pese a que son las mismas personas que lo acusan, Gneiting negó ayer que se trate de una acción en represalia.

Gneiting dijo ayer que fue a la Fiscalía General para preguntar si podían presentar su denuncia como parte de la causa ya abierta. Le aconsejaron que sea en un caso independiente, según contó a su salida.

Idoyaga fue quien dio testimonio, al igual que Trapani, de haber escuchado al dueño de frigorífico Concepción, Jair de Lima, y a su abogado, Pedro Ovelar, decir que habían pagado coima para que se les levantara la prohibición a exportar. El ministro Gustavo Leite (MIC) debía recibir US$ 500.000, y la esposa de Gneiting, US$ 100.000, de los que adelantaron US$ 300.000, según testimoniaron ante fiscalía.