Solo quiso ‘ayudar’ al amigo

El senador liberal Dionisio Amarilla dijo que intentó ayudar a su amigo Óscar Chamorro Lafarja con su reputación mediática para mantener su contrato con una telefónica y no por la millonaria licitación de G. 140.000 millones en IPS.

El legislador comentó a ABC Cardinal que estaba reunido con María Luz Peña -de la productora de Bruno Masi- y Chamorro Lafarja -propietario de Security Service Tecnology- el lunes pasado por la noche cuando llegó el periodista Juan Carlos Lezcano, invitado por Peña.

“María Luz sale y le recibe a alguien y era Lezcano. Era la primera vez que lo veía. Me maltrataba mucho (con publicaciones periodísticas), sin darme derecho a réplica. Cuando hago ese comentario de los pactos era por un comentario que se hizo antes que llegue el periodista. Nunca se habló de IPS, ni de licitación ni de monto alguno”, dijo en conversación con radio ABC Cardinal este miércoles.

Sostuvo que si Chamorro Lafarja le hubiese “murmurado siquiera que le preocupaba un contrato, no hubiera pasado siquiera el portón de mi casa. Ningún amigo mío ha osado pedirme un favor. Un solo Ministerio no he visitado para pedir favores para amigos míos”, replicó.

Aseguró que en esa reunión fue “un actor que quedó descolocado” ante la aparición del periodista. “Si a vos no te avisan que en la reunión iba a estar tu peor difamante... me quedé shockeado”, agregó.

Se defendió de la acusación de tráfico de influencia y dijo que no ha gestionado “ante ninguna autoridad pública ningún favor que pueda beneficiar a un vínculo entre el sector público y privado” y que durante la reunión “nunca se invocó a ningún actor del sector público”.

“Si alguien le insinuó algo al periodista, entrevisten a esa persona. Yo también estoy molesto”, dijo.

Expuso que su condición de legislador no hace que le esté vedado “hablar de temas nacionales y particulares con nadie. Yo estoy vedado a asesorarle. Yo no soy partícipe de los dividendos de la empresa de Óscar Chamorro”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que no traficó influencias. “No busqué beneficios económicos con esto. Yo soy un legislador liberal y no cometí ningún delito".