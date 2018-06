Senador electo recibió trasplante de médula ósea

Pedro Arturo Santacruz, senador reelecto por el Partido Demócrata Progresista, recibió un trasplante de médula ósea en el Hospital de Clínicas y podrá jurar el sábado.

Este miércoles fue dado de alta tras un trasplante de médula ósea el senador Pedro Arturo Santacruz, reelegido para la Cámara Alta, lo que le permitirá jurar para el nuevo período el próximo sábado en el Congreso Nacional.

El senador reelecto lleva unos tres años luchando contra el cáncer, y fue el séptimo paciente adulto en recibir un trasplante de médula ósea en el Hospital de Clínicas, según informó el propio centro médico.

El jefe del departamento de hematología de Cínicas, doctor José Ferreira Nizza, destacó el trabajo de los profesionales médicos a pesar de la falta generalizada de recursos.

"Aquí hay un equipo de gente que está capacitada para resolver problemas de salud. El senador experimentó en carne propia la situación de la escasez de materiales que tenemos para apoyar a los enfermos con medicaciones o estudios. Él vio cómo todos nosotros pusimos el mayor empeño para resolver el problema, en muchas circunstancias incluso recurriendo a fondos propios", manifestó el médico.

"Mi compromiso es ayudar en esto, y no vamos a poder lograrlo solos, sino entre todos acá con el Hospital de Clínicas y sobre todo la ayuda de la prensa. Muchas veces uno no toma en cuenta las cuestiones de salud, pero es diferente cuando el cáncer toca tu puerta. En general el tratamiento oncológico esta fuera del alcance de la gente. Yo como senador no disponía de este dinero para ir a tratarme en el extranjero ni en el sector privado", dijo por su parte el senador Santacruz.