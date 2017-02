Senador Wiens cuestiona la Policía

Por Roque González Vera

El senador Arnoldo Wiens estuvo el domingo último en la compañía Yaku'i Guazú, distrito de Mayor Otaño (Itapúa). El parlamentario entrevistó a productores que no pueden cosechar sus granos por disposición de la Policía Nacional.

Efectivos de la jefatura de Policía de Itapúa se encuentran instalados en diversos inmuebles de la zona y tienen la "orden superior" de no permitir el trabajo de las máquinas.

En la compañía Yaku'i Guazú se encuentran instalados 60 agentes de la Policía Nacional junto con 30 efectivos antidisturbios y 15 patrulleras que vienen de diferentes distritos del departamento; para movilizar este número de efectivos, varias ciudades quedaron sin patrulleras.

El senador Wiens (ANR) mencionó que "lo que está sucediendo en Mayor Otaño es gravísimo tanto para la imagen del país como para los productores. La Policía Nacional, sin orden judicial, prohíbe la cosecha de granos en diversos inmuebles. Las cosechadoras no pueden siquiera arrancar porque de inmediato ordenan que se apaguen los motores".

Agregó que "es un atropello al estado de derecho y un abuso de autoridad que no tiene excusa alguna. Los comisarios que están en el lugar se limitan a reclamar la presencia en la finca de un juez que ordene lo contrario".

Mencionó además que "se habla de cobrar deudas por hipotecas pero no se permite cosechar ¿Cómo van a cubrir sus deudas si no pueden trabajar? Los productores asumieron cuentas, invirtieron y ahora no pueden cosechar sus granos".

Reconoció su preocupación por el futuro de los granos listos para la cosecha: "Es sólo cuestión de días para que toda la producción de esta gente se pierda. Los granos ya están maduros, ahora se tienen que levantar, de lo contrario se van a pudrir. Las pérdidas económicas serán millonarias ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿El comandante de la Policía Nacional?

El senador Wiens recorrió a lo largo del fin de semana diversos inmuebles cuyos propietarios enfrentan graves problemas. Los conflictos están relacionados con cobros compulsivos que pretende realizar la firma Agro Silo Santa Catalina SA, integrante del Grupo Favero.

Agro Silo Santa Catalina SA está presidida por Lucas Marini Favero y enfrenta graves denuncias de falsificación de hipotecas y pagarés. La empresa se niega a entregar a los productores sus respectivos estados de cuentas.

Yaku'i Guazú es un escenario de descontento generalizado y movilización permanente de los productores, quienes enfrentan el riesgo de perder en cuestión de días todos sus granos.

El senador Arnoldo Wiens reclama que se permita la cosecha y se entreguen los granos en silos, bajo constancia. "Se tiene que entregar la cosecha en silos mientras se lleva adelante el litigio judicial. Lo importante aquí es que no se pierdan los granos y que la gente no termine con mayores deudas de las que ya tienen, reales o ficticias".

Yaku'i Guazú es el escenario donde la familia Raiter lleva una lucha desigual contra el Grupo Favero y el senador Oscar González Daher. Los Raiter denunciaron ante el Ministerio Público a las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez por falsificación de hipotecas que permitieron el montaje de deudas en favor del Grupo Favero. Nélida Chávez es la esposa de González Daher.

Como prueba de la falsificación de sus firmas tienen el dictamen Nro. 353/15 del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Y los Raiter no son los únicos perjudicados con el tema de la falsificación de documentos para justificar deudas que no existen.

Y ahora, la Policía Nacional que se convierte en brazo ejecutor del senador Oscar González Daher y el Grupo Favero.