Senadora enojada por pasacalle

La senadora liberal Blanca Fonseca amenazó con una demanda judicial al gomero Alfonso Andrés Valdez Maldonado, quien días pasados colocó un pasacalle en su negocio, comparando las cubiertas usadas que ofrece con las "nuevas cualidades” de la legisladora.

El comerciante Alfonso Andrés Valdez Maldonado comentó en su cuenta de Facebook que ayer (sábado) en horas de la tarde, le llamó la senadora Blanca Fonseca “muy enojada” por el citado pasacalle que ella considera que “mancha su dignidad".

Añadió que la legisladora también le amenazó que mañana lunes, a primera hora, va a entablar una demanda en su contra. “Eso es su derecho como también es el mío en decirle que el pasacalles que colgué frente a mi taller no es la razón de la mancha de su dignidad. Usted no solo manchó su dignidad en varias ocasiones, senadora. Por ejemplo, metió a su novio en una entidad pública sin concurso, (solo) con el mérito y título ser su novio”, asevera Valdez.

Recuerda que Fonseca también votó “a favor de la violación de la Constitución nacional”, con lo que no solo traicionó a los miles de liberales, sino también a los paraguayos y hasta a su propia familia.

“Usted con su voto condenó a la familia de Rodrigo Quintana a ir a hablarle a su hijo en una lápida, usted condenó a la madre de aquel suboficial a cambiar los domingos en familia por los domingos en la cárcel”, dice.

Agrega que si ella y la mayoría de sus “colegas honorables” no accedían al "capricho ajeno", hoy no se estarían lamentando esas desgracias y muchas más. “Es hora de que usted, senadora, sepa que la cola no tiene ninguna importancia en este escenario, lo que a al pueblo le indigna aparte de su impunidad es su traición”, insiste.