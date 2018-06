Si alguien miente es Jair, afirma Carlos Trapani

Carlos Trapani, quien informó al presidente Horacio Cartes y a la Fiscalía del supuesto pedido de coima de dos ministros del Ejecutivo al dueño de Frigorífico Concepción, dijo que él dijo la verdad y que el que está negando los hechos es Jair de Lima.

El abogado del dueño de Frigorífico Concepción declaró el lunes último ante la fiscalía de que no hubo pago alguno ni pedido de coima de parte de los ministros Luis Gneiting (MAG) y Gustavo Leite (MIC) para rehabilitar a la citada planta industrial cárnica a exportar carne vacuna a los principales mercados.

Ambos ministros habían sido mencionados de haber pedido una coima de U$S 600.000 para rehabilitar la planta industrial a los mercados externos. Incluso se habría pagado un adelanto de U$S 300.000 al ministro Leite, de acuerdo a lo que Jair de Lima habría comentado al ex titular del Senacsa, Hugo Idoyaga, así como a Carlos Trapani y el ganadero Fernando Serrati.

Ambos ministros habían negado el hecho.

Al respecto Trapani, ex presidente de la Asociación Rural del Paraguay y del Senacsa, afirmó que él dijo siempre la verdad y su ratificación está en la Fiscalía. “Fue lo que yo dije desde un principio, yo no cambié y no tengo ninguna necesidad de mentir. Simplemente transmití lo que me dijeron y nada más”, expresó.

Espera que todo se aclare y que esa determinación está en manos de la fiscalía. “Pero si alguien mintió tuvo que haber sido Jair, porque yo no inventé ninguna versión. Yo simplemente comenté lo que Jair dijo en un principio”, declaró al diario ABC Color.