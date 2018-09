“Sin justicia no hay orden”, resalta Mario Abdo

“Sin justicia no hay orden, sin orden reina el caos”, sostuvo el presidente Mario Abdo Benítez durante la asamblea general de las Naciones Unidas, para resaltar su compromiso de trabajar por la reforma del Poder Judicial y así llegar a la “paz social”.

El Mandatario, durante su discurso, resaltó su compromiso por mejorar el sistema judicial del Paraguay, en busca de una paz social y desarrollo.

Además mostró preocupación por los países latinoamericanos que enfrentan regímenes dictatoriales. Mencionó a Venezuela y a Nicaragua, expresando su solidaridad para con ambos pueblos.

“No podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, la esperanza, los sueños y los derechos humanos de las personas. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder”, señaló el presidente de la República durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Debate General del 73º Periodo de Sesiones de la organización. El mandatario paraguayo añadió que “la ideologización como acto de fanatismo o de superioridad debe ser erradicada”.

Se refirió también a sus deseos de que la Asamblea General siga siendo fortalecida, y opinó que “el Consejo de Seguridad debe reformarse, con miras a ser más democrático e inclusivo y así cumplir a cabalidad el mandato de mantener la paz y seguridad internacionales”.

Ingreso de más países

Manifestó la postura de Paraguay, de quien dijo, “aboga por el ingreso de más países en vías de desarrollo para equilibrar la composición de este órgano”.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de eliminar totalmente el veto, que consideró “un privilegio que ya no responde a la realidad política de nuestros tiempos”.

La pobreza

Una postura muy particular fue la expresada por Mario Abdo con respecto a la pobreza, de la que dijo, a su entender, “no es producto de la escasez sino de la mala distribución de los bienes”.

Acotó que es responsabilidad de los líderes de cada nación, dejar de ver a la pobreza como un indicador económico, “sino como un problema humano. Ignorar el lado humano cuando hablamos de pobreza es, a nuestra visión, ir contra los principios que esta institución y nuestras democracias representan”, manifestó el mandatario.

El terrorismo

En representación de la República del Paraguay, Abdo expresó su preocupación ante el flagelo del terrorismo y consideró que la violencia como instrumento para alcanzar un fin “nunca tiene justificación. Condenamos el terrorismo en todas sus formas”, acotó.

En este punto aprovechó para referirse al operativo antidrogas que se registró a los pocos días del inicio de su mandato presidencial. “Hemos realizado un operativo que arrrojó resultados muy positivos en la lucha contra el narcotráfico y muestra una decidida voluntad política de la que no vamos a claudicar ante ninguna circunstancia. El narcotráfico internacional está acostumbrado a creerse intocable y busca acercarse al poder. Yo le he prometido a mi pueblo y hoy se lo ratifico a toda la comunidad internacional: ¡Nosotros no lo vamos a permitir!”, aseveró Marito ante la ONU.

Fervor social

El presidente también tuvo un momento de referencia hacia el fenómeno de fervor social que tuvo el pueblo paraguayo en los últimos tiempos, y lo resaltó como una cualidad digna de admirar. “El ciudadano paraguayo despertó, su voz retumba en nuestras calles pidiendo que hagamos frente a la corrupción, a la impunidad y es nuestra obligación escuchar esas voces y no ser indiferentes a esos justos reclamos”, sentenció.

Respaldo a Taiwán

El tema diplomático también estuvo a la orden del día en el discurso del presidente de la República ante la ONU. El gobernante se ratificó en su respaldo a “la legítima solicitud de Taiwán de ser incluido en el sistema de las Naciones Unidas”. Abdo señaló que Paraguay cree que Taiwán puede contribuir en gran medida con su trabajo. “Todo esto sobre la base del principio de universalidad que caracteriza a esta organización”, dijo.