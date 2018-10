SNPP de Choré queda sin alumnos

Por Sergio Escobar, corresponsal

Los alumnos del Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP, de la filial de Choré, abandonaron la casa de estudios como una medida de protesta por la destitución de la directora. Ante la falta de respuestas, decidieron regresar a sus comunidades.

Los estudiantes anunciaron de manera anticipada que iban a dejar la institución si no conseguían la reposición de Edyth Geraldina Ojeda Sena en su puesto y dieron tiempo hasta el mediodía de ayer a las autoridades para la solución del inconveniente.

En ese marco, también habían solicitado un encuentro con la responsable del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, para buscar la manera de llegar a un acuerdo pacífico, pero como no hubo respuesta al pedido, dejaron abandonado el local este viernes.

El motivo que generó el conflicto fue la remoción de la directora de la sede regional y nombrar en su reemplazo al señor Guillermo Solís González, cuyo nombramiento no es aprobado por la totalidad del alumnado, quienes solicitan la continuidad de Ojeda, por lo menos hasta el término de este periodo académico.

El cambio de la dirección aparentemente surgió a pedido de algunos integrantes de Colorado Añetete, nucleación política donde milita el nuevo director, según los manifestantes. Mientras que la directora saliente pertenece al movimiento Honor Colorado (HC), revelaron algunos funcionarios de la citada sede de mandos medios.

Por su parte, el joven Fredy Gómez, uno de los portavoces del grupo, señaló al retirarse del local que a ellos no les interesa a qué partido pertenece la gente nombrada en la institución, pero que se le nombre a gente capaz y activa para poder llevar adelante con mucha responsabilidad el futuro de los jóvenes de escasos recursos que acuden al lugar en busca de aprender una profesión, refirió.

"Los 83 alumnos del SNPP de Choré nos vamos muy lastimados por el mal manejo de la institución, porque entendemos que no había necesidad de hacer el cambio de la dirección, teniendo en cuenta que la directora destituida estaba haciendo bien su tarea y además ya falta poco para terminar el año, pero como no les interesamos a las autoridades, decidimos retornar a nuestras comunidades, porque no podemos seguir dependiendo del antojo de los políticos", agregó.

De esta manera, el SNPP regional de San Pedro queda totalmente vacío y sin alumnos.