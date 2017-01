“Enfrenté a la muerte, pero todos los días debo sobrevivir a otra”, expresó Mariana, la mujer que fue desfigurada a golpes por su expareja, Nelson “Tilo” Sanabria. Lamentó el fuerte machismo imperante, el maltrato de los policías y la impunidad.

Luego de casi un año, Mariana rompió el silencio y decidió hablar sobre las consecuencias y todo el proceso vivido luego de la brutal agresión por parte de Nelson Sanabria, quien le había golpeado en el rostro hasta romperle la mandíbula en cuatro partes y dejarla prácticamente desfigurada.

“Enfrenté a una muerte y sobreviví, pero todos los días debo sobrevivir a otra muerte”, expreso al inicio de la entrevista realizada en ABC Color.

La abogada relató que desde la agresión hasta ahora sigue siendo víctima del machismo instalado en la sociedad paraguaya, pues es duramente juzgada por su carácter de divorciada y madre de dos niñas. “Mis hijas ya no son invitadas a jugar a la casa de sus amiguitas porque sus padres me juzgan a mí. Ya no puedo salir a la calle sin que me señalen o juzguen”, señaló la víctima.

En otro momento, Mariana lamentó la falta de capacitación que tienen los policías, jueces y fiscales al momento de intervenir en casos de agresión hacia la mujer. “Cuando hacía las denuncias me decían: 'Pero no te pegó ko'. Pero si me matan ya no podré venir desde arriba para hacer la denuncia”, manifestó.

En agosto pasado, Tilo Sanabria fue condenado y, como medida alternativa, acordó someterse a una serie de reglas de conducta, como la prohibición estricta de acercarse a la víctima, a su lugar de trabajo y de comunicarse con ella, someterse a un tratamiento psicológico y comparecer ante el juzgado de forma trimestral. Además, tenía que pagar a su expareja la suma de G. 506 millones conforme a un plan establecido.

Al respecto, la víctima afirmó que hasta el momento no le pagó tal monto, tampoco se presenta ante el juzgado a firmar, ni se somete al tratamiento psicológico. “Es lamentable que siga sin cumplir su condena, impune y libre. La compasión y tolerancia le tienen al agresor, pero a mí, que soy la víctima, no me perdonan nada”, expresó. Además, aseguró que su expareja hasta entregó el cheque de una cuenta cancelada, hecho que Mariana calificó como “una burla para la justicia”.

“El único que es juzgado en nuestro país es el pobre. Duelen la desilusión, el juzgamiento social... y del dolor físico ni hablar. Es triste la vida de una divorciada en este país. Soy madre y lo único que quiero es un buen futuro para mis hijas”, remarcó.

Mariana instó a los fiscales a que cumplan con las leyes y reciban una formación mínima con respecto al trato hacia las víctimas. “A las madres, les pido por favor que críen a sus hijos como hombres de corazón noble y que ni piensen en agredir a las mujeres”, manifestó.