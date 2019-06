“Tanteó” millonario viático

Carmen Velázquez, hermana del vicepresidente de la República, solicitó casi G. 40 millones como viático a la ANDE para realizar un curso sobre “Gestión de Gobierno y Campañas Electorales”. Desde el ente garantizan que no se le abonó el monto requerido.

Velázquez de Martínez, jefa de Gabinete de la Presidencia de la ANDE y hermana del vicepresidente Hugo Velázquez, viajó a Madrid, España, para participar de un “Curso de especialización en Gestión de Gobierno y Campañas electorales”.

Según un documento oficial de la institución, Velázquez solicitó un viático de US$. 6.304 (G. 39.400.000) para costear su estadía del 10 al 23 del corriente mes. La solicitud está firmada por el director del Departamento de Formación y Capacitación, Eliseo Insfrán Alarcón, y la encargada de la División de Desarrollo Personal, Marta Martínez. Esto implica un gasto de G. 2.462.500 por día.

Intentamos dialogar con el presidente interino y gerente comercial de la ANDE, Luis Torres, pero no atendió las llamadas a su teléfono. No obstante, desde el departamento de prensa de la ANDE confirmaron que se realizó el pedido; sin embargo aseguran que supuestamente no se desembolsó el dinero.

Afirmaron que finalmente no se libró la planilla de pago, y que Velázquez se costeó tanto el pasaje como la estadía. El ingeniero Enrique Páez, director de Recursos Humanos de la Institución, dijo igualmente tener entendido que finalmente no se pagó el pedido, pero solicitó tiempo hasta mañana para interiorizase con detalle del caso y brindar los informes precisos.

Consultado sobre cuál es el criterio que aplican para aprobar los pedidos, ya que en este caso pasó por el visto bueno tanto de las oficinas de Formación y Capacitación y de la División de Desarrollo Personal, dijo que estas oficinas tiene sus criterios para evaluar los pedidos.

Coincidentemente, el presidente de la institución, Pedro Ferreira, y una comitiva de funcionarios también viajaron a España en el mismo vuelo que Velázquez, pero según indicaron, es para otra actividad.