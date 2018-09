Teletón llama a la unidad

En la noche de este miércoles, Teletón lanzó su campaña anual denominada “Más unidos que nunca”. En cadena nacional, llamaron a dejar divisiones de lado, teniendo en cuenta el momento que vive el país, en el que se percibe constantes tensiones, dijeron.

Así como cada año,Teletón lanzó su campaña de solidaridad para seguir ayudando a miles de niños que asisten a sus cuatro centros de rehabilitación en todo el país, pare recibir rehabilitación.

Pero esta ocasión fue especial, pues la Fundación se ha venido enfrentando a un obstáculo difícil: en la última maratón no llegaron a la meta, por lo que se convirtió en un gran desafío sobrellevar el nivel de atenciones que tienen a diario. Pero, tal y como lo indicaron durante el lanzamiento, pese a todo, han logrado mantener una cifra de más de 119.000 atenciones gratuitas para más de 2000 familias de todo el país.

La campaña solidaria anual se realizará el 2 y 3 de noviembre de este año, por lo que con un mes y medio de anticipación, desde la Fundación Teletón hacen un llamado a la unidad, que permita superar las diferencias para encarar los desafíos que se vienen en la próxima entrega: la meta de superar los G. 15.600 millones, monto al que no se llegó en el evento del 2017.

Este año es especialmente complicado, porque la no llegada a la meta se hizo sentir en el crecimiento de la Fundación. Aún así, para sus directivos, trabajar juntos es clave, y por ello piden a todos los paraguayos “apropiarse de la causa de la inclusión, como ejercicio de unión social”. “Hemos sido capaces de dejar nuestras diferencias de lado para trabajar unidos por una misma causa”, señaló Andrés Silva, director Ejecutivo de la Fundación Teletón Paraguay, al tiempo de añadir: “No podemos permitir que las familias que acuden a Teletón paguen el precio de no poder entendernos entre compatriotas”, enfatizó.

Resaltó por otra parte que “La polarización existente hace que muchas personas e instituciones se vean en veredas opuestas y lastimosamente, algunos pretenden meter a Teletón en medio de estas disputas. Pero Teletón es inclusión y no exclusión. Podemos pensar diferente en muchos temas, pero eso no significa que no podamos encontrar puntos en común para trabajar unidos”, continuó expresando en su discurso el directivo de la Fundación.

Silva advirtió también “No vamos a responder a provocaciones y no vamos a ser parte de luchas que nos dividen como sociedad”.

El lanzamiento se realizó con una transmisión especial desde el Centro de Rehabilitación de Asunción, con la presencia de voluntarios de la Fundación, familias que asisten a Teletón y terapeutas.

La maratón

La jornada televisiva de 28 horas ininterrumpidas se prepara con todo este año, para recaudar fondos y así continuar brindando servicios de alta calidad en sus cuatro Centros de Rehabilitación. Varias familias necesitan muchos años más de atenciones, por lo que la Fundación tiene una meta aún más grande.