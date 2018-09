“Territorio del Cucho”

Por Mabel Rehnfeldt

El informe confidencial de octubre del 2016 indica que desde esa época el gobierno de Cartes manejaba datos sobre “Cucho” Cabañas. Hablamos con ex ministros y viceministros del Interior, todos dijeron desconocer el reporte pero uno de ellos agregó que la SEPRINTE, oficina de élite de la Policía Nacional donde se habría originado el reporte, dependía más de la embajada americana que de la estructura gubernamental.

El reporte completo sobre una sociedad entre “Cucho” Cabañas y un libanés tiene fecha del sábado 31 de octubre del 2016, el mismo día en que Horacio Cartes despidió al ex ministro Francisco José De Vargas en medio de la convención colorada y que nominó a Tadeo Rojas como sustituto. El informe sobre las sospechas se habría originado en la Secretaría de prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte).

El documento da cuenta de que en setiembre de ese mismo año se unieron en sociedad “Cucho” Cabañas y el libanés Haissam Abdel Hassan Salame, nacido en el Líbano para comprar un inmueble de 20 hectáreas en la zona de Juan E. O’leary, a orillas del lago Yguazú. En este sitio se levantó una de las lujosas propiedades que fue allanada recientemente por Fiscalía y la SENAD.

El informe confidencial consignaba que se estaba construyendo un búnker en el lugar, inclusive con edificación subterránea. El documento tiene las fotos del prontuario de Cucho Cabañas y algunas extraídas de su Facebook.

Y consigna: “Estas personas estarían montando una estructura para alguna actividad irregular, siendo que apenas se instalaron en la zona, ya empezaron a implementar un sistema de seguridad, con la contratación de serenos o guardias en la cercanía del inmueble, especialmente en la entrada de la finca, que queda como 1.500 metros del casco principal de la propiedad, también según indican, tienen previsto colocar cámaras de circuito cerrado alrededor de la misma, lo cual significaría que en realidad están previendo todo lo relacionado a la seguridad”.

LABORATORIO DE COCAINA

El reporte consigna que la hipótesis que se manejaba era que en el sitio estaban “instalando un laboratorio de cocaína, o en todo caso están acondicionado para contrabandear mercaderías de Brasil y viceversa, siendo que es un lugar propicio para tales fines”.

El documento sindica al libanés como parte de una organización que se dedica al tráfico internacional de armas y droga en la Triple frontera. Y dicen que su principal socio era “Reinaldo Javier Cabañas Santacruz, alias Cucho”, también sindicado e investigado incluso por tráfico de armas y drogas (narcotraficante), con base de operaciones criminales en el barrio Remansito de Ciudad del Este, donde últimamente se ha convertido como un capo mafioso, dicha zona es denominada “Territorio del CUCHO”, además del tráfico de armas, drogas y contrabando, es sindicado de liderar una asociación criminal dedicada a la ejecución de personas (sicariato) en la zona este del país”.

Entre otras cosas, los redactores del informe apuntaban que CUCHO pasó de ser un simple secretario a ser un potentado en la zona, dueño de una cadena de moteles y discotecas ubicadas en las ciudad de Presidente Franco y Hernandarias. Según el reporte, la asociación entre el libanés y Cabañas se dio luego de que Cucho comprara la propiedad colindante, pero no tenía salida al lago por lo cual trató primero de comprar la propiedad del libanés hasta que llegaron a un acuerdo.

Un agregado de la fuente, según el reporte, es que el libanés tenía un hermano en EEUU quien también estaba sospechado de enviar vehículos de marcas y de alto valor comercial desde el país del norte hasta la Triple Frontera en cuyo interior venían armas de fuego para el mercado negro de CDE.

Un breve análisis del caso concluía vinculaciones con tráfico internacional de armas y drogas con lo cual daban más énfasis a las sospechas del motivo por el cual querían el terreno, para “montar un laboratorio de cocaína y un punto de embarque y desembarque ya sea de drogas, armas o de contrabando”.

El informe detalla coordenadas de la propiedad de Cucho Cabañas que fue allanada recientemente. También agregaba fotos de sus vehículos entre los que aparecen el Lamborghini además de otros rodados deportivos y de lujo. Apuntaban que tenían placas pero casi ocultas para moverse por Ciudad del Este, por donde –acotaban- se movían escoltados y armados.

El informe tiene fotos que corresponderían al inicio de la construcción de la lujosa propiedad que Cucho Cabañas erigió al costado del lago Yguazú. Se notan escombros y tierras removidas de la propiedad que hoy conocemos como una lujosa casaquinta que estaba por tener hasta un zoológico.

EX MINISTROS NO CONOCEN INFORME

Nuestro diario se comunicó con el Dr. Francisco Javier De Vargas, ex ministro del Interior del gobierno de Cartes hasta el sábado 31 de octubre 2016, misma fecha del reporte “secreto”. Afirmó desconocer su contenido y que de hecho, desde que fue desvinculado ese fin de semana ya no tuvo acceso a cuestiones sensibles de esa cartera de estado.

El ex ministro del interior Ariel Martínez, quien ingresó como viceministro de Asuntos Políticos en el 2016 también dijo desconocer el informe. Aseguró a nuestro diario que ni en su calidad de ministro –posteriormente- tuvo acceso al informe.

El ex viceministro Jalil Rachid también fue contactado por nuestro medio. Aseguró que nunca fue puesto a su conocimiento el informe, que para la fecha de esa redacción ya había disputas internas al interior del Ministerio tras la salida del Ministro De Vargas.

También contactamos con el diputado Tadeo Rojas, ministro del interior que fue nombrado por Cartes justo el mismo día de la fecha en que fue datado el informe. “Te soy sincero, te digo con toda la verdad de las verdades, no vi ese informe, es probable que haya sido algún tipo de material confidencial. Desconozco, nunca nadie me habló de ese informe, de este caso. Me llamó la atención porque se decía que era un caso que se investigó con anticipación, quizá lo manejaron con algunos especialistas. Yo asumí el 3 de noviembre del 2016, en todo el lapso en que estuve como ministro jamás recibí ningún tipo de información de ese señor”.

SEPRINTE

Informes oficiosos dan cuenta que este informe, fechado el sábado 31 de octubre se habría originado en la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE).

Uno de los ex ministros consultados –que rogó precautelar su identidad- agregó: “Esa gente (SEPRINTE) se manejaba exclusivamente con la gente de la embajada americana, no teníamos informes ni reportes de ellos. Eso era algo que siempre cuestionábamos, que nos llamaba la atención y que llegamos a reclamar pero no había caso”.