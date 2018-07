01 de Julio de 2018 10:58

Tibia postura de Apuril sobre informe de Cartes

El senador Tony Apuril se mostró esquivo para calificar el informe de gestión del presidente Cartes. Se justificó diciendo que no puede opinar sin contar con todos los antecedentes. "No puedo opinar si no veo los documentos", dijo el parlamentario.