Tigo, ausente en la Expo 2019

La compañía telefónica Tigo no estará en su tradicional stand de la Expo Mariano Roque Alonso este año, confirmaron desde la organización. Además, otras empresas se encuentran analizando aun si participarán o no de esta edición.

El ingeniero Enrique Duarte, de la coordinación general de la trigésimo octava edición de la Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, más conocida como la Expo Mariano 2019, confirmó que Tigo rescindió contrato con la organización en noviembre pasado.

“Nos indicaron que este año (2019) no estarían en ninguna expo, no solo la de Mariano”, puntualizó. La crisis económica actual al parecer también tocó las puertas de esta edición de la muestra, pues otras empresas que ocupan grandes espacios en el predio ferial aún no confirmaron su presencia, tal es el caso de Reimpex, cuyo propietario, Jorge Samaniego, sostuvo que todavía están en conversaciones. “En la edición anterior no vimos resultados”, remarcó.

La Expo se realizará del 6 al 21 de julio.