Alumnos tomarían escuela República Dominicana

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

FNDO. DE LA MORA. Alumnos de la escuela “Rca. Dominicana” tomarían la institución. Exigen rendición de cuentas del dinero que recibió la institución del Ministerio de Educación y reclaman la exclusión de docentes del llamado a concurso para la dirección.

ETIQUETAS

Los estudiantes del noveno grado realizaron el jueves y ayer una sentata, una hora por la mañana y otro tiempo similar por la tarde. Fue a raíz de que no se reanudó la reunión de la mesa interdisciplinaria que se conformó el miércoles y de la que también participaron representantes de los alumnos, más los supervisores administrativo y pedagógico, Pedro Miño y Francisco Rivas, respectivamente.

Les enojó que se haya hecho un cuarto intermedio, pero ninguno de los supervisores quisieron contestar cuándo se retoma la reunión. A raíz de la falta de respuesta, iniciaron las sentatas, y en caso de no tener respuesta en las próximas horas, en lunes tomarán la institución, de acuerdo a los resuelto en una asamblea.

Víctor Rojas, síndico de la cooperadora escolar, indicó que la comunidad educativa toda está molesta con los supervisores porque se hizo en enero un supuesto concurso público de oposición para el cargo de director general. Sin embargo, no notificaron del mismo a docentes de la institución de tal manera a que también puedan concursar, por lo que ante las quejas de los padres realizada en enero, la ganadora fue reubicada en otra institución.

Volvieron a cometer el mismo error en el siguiente llamado. Ante ésta situación se volvió a pronunciar la Cooperadora Escolar, que remitió una nota el lunes 25 del corriente a diversos estamentos del MEC, refiriendo que apoyan la gestión del vice director, Tomas Insfrán, que también debió tener oportunidad de ser tenido en cuenta.

Respecto al otro punto que es la rendición de cuentas del desembolso del MEC por la gratuidad escolar, esperan que la encargada de despacho, Graciela Bareiro dé un informe pormenorizado del destino que tuvo los G. 3.500.000. Sería el primer desembolso que recibió en abril.

Intentamos tener la versión de ambos supervisores, pero no hubo caso. Pedro Miño, no pudo atendernos el celular porque se encontraba manejando,. según José Giménez iba a devolvernos la llamada; mientras que Francisco Rivas, no respondió nuestra llamada y le dejamos un mensaje de voz explicándole el motivo de nuestra llamada.